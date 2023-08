ANA BRNABIĆ ODBRUSILA KURTIJU NA BLEDU: Za mene su Srbija i KiM jedna država, vas ne priznaju ni sve članice EU!

Foto: Printscreen/Video Plus

Danas se u Sloveniji održava tradicionalni Bledski strateški forum, koji okuplja sve lidere Zapadnog Balkana, uz učešće predsednika Evropskog Saveta Šatla Mišela, kao i premijera Slovenije Roberta Goluba.

Srbiju predstavlja predsednica Vlade Ana Brnabić, koja se tokom prepodneva sastala sa premijerom Slovenije, a sinoć je prisustvovala radnoj večeri u njegovoj organizaciji.

Na Bledu se nalazi i Aljbin Kurti, međutim Kosovo i Metohija na Bledu nije predstavljeno zastavom, što su domaćini u potpunosti ispoštovali sve vreme trajanja samita.

foto: Vlada Srbije

On je tokom panela, u potpunosti ozbiljan naveo “da je (tzv.) Kosovo najuspešnija priča Zapadnog Balkana, i centar razvoja demokratije i vladavine prava”. Potom je pričao o "evropskim integracijama" Prištine, pa je moderator upitao i premijerku Brnabić šta misli o tome i kada očekuje normalizaciju odnosa sa Prištinom.

- Za početak samo nešto razjasnimo. Za mene to je jedna zemlja, nema ih dve. Takozvano Kosovo nije priznata država, nije članica Ujedinjenih nacija i kao što je i sam Kurti rekao - njih ne priznaju čak ni sve članice Evropske unije, njih pet. Tako da to smo razjasnili - započela je Brnabić.

foto: Kurir televizijqa

Ona je rekla da svi znaju šta je prvi korak za normalizaciju odnosa.

- Normalizacija počinje primenom Briselskog sporazuma, prvog dokumenta o normalizaciju odnosa, potpisanog pre 11 godina. Jedna jedina stvar koj u je Priština trebalo da uradi jeste od osnivanje ZSO. Nakon 11 godina, oni to nisu uradili. Ponavljam 11 godina nisu implementirali nešto za šta je garant Evropska unija - rekla je premijerka.

foto: Printscreen/Video Plus

Ona je podvukla da je Srbija u potpunosti posvećena miru i stabilnosti.

- Mi živomo za mir u stabilnost, to je naš osnovni cilj. Ali kao što sam rekla, poznato je šta je uslov za to a to je formiranje Zajednice srpskih opština - zaključila je Brnabić.

Kurir.rs