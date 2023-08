"SRBIJA ĆE NASTAVITI DA ČUVA MIR ČITAVOG REGIONA" Kokanović: Prema EU smo skeptični iz krajnje OČIGLEDNIH RAZLOGA

Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost, Miroslav Lajčak, istakao je da iako je leto usporilo ritam dijaloga, izazovi nisu nestali. Njegov prvi sastanak nakon pauze planiran je na Bledskom strateškom forumu, nakon čega će posetiti Beograd.

Bledski forum, prema ocenama analitičara, ima ključan značaj za umirivanje tenzija na severu Kosova i Metohije, kao i za ponovno pokretanje dijaloga između Beograda i Prištine.

foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Francuski predsednik Emmanuel Makron takođe je izrazio zabrinutost situacijom u Prištini, naglasivši očekivanje da obe strane, Srbija i Kosovo, ozbiljno shvate francusko-nemački predlog.

Francusko-nemački predlog, označen kao nova mapa puta za dijalog, podržan je od strane evropskih pregovarača. Makron je naglasio važnost angažovanja obe strane u sprovođenju ovog predloga.

U okviru ovog konteksta, razgovor je vođen sa gostom jutarnjeg programa Vladimirom Kokanovićem, predsednikom Saveza Srba Slovenije.

foto: Kurir tv

On je podsetio na reči Aljbina Kurtija predsednika samozvane takozvane lažne države Kosovo.

- Kurti je rekao da je Kosovo najuspešnija priča Zapadnog Balkana centar razvoja demokratije i vladavine prava - rekao je Kokanović i dodao:

Odgovor Ane Brnabić, premijerke Srbije, je bio vrlo dobar. Ona je zapravo ukazala na veoma malu i nisku stopu povratnika na Kosovo i Metohiju i to je bio njen odgovor, zapravo izuzetno jak i snažan. I na mnogobrojne napade koje su bili protiv nje i to je obrazložila - smatra Kokanović.

Premijerka Srbije ukazala je na određenu dozu euroskepticizma u samoj Srbiji.

- I volo bih i to da se ovde pomene i da u neku ruku i razumemo. Nismo mi uopste skeptični prema osnovi koju čini EU. Dakle, poštovanje ljudskih prava itd. Mi smo skeptični prema načinu na koji se politika u EU sprovodi. Pa, osnovna ljudska prava ugražena su upravo Srbima na Kosovu i Metohiji i Evropa na to ne reaguje. Naravno da ćemo biti skeptični prema tome, takvom načinu sprovođenja neke politike koja je selektivna.Upravo i ta politika čutanja prema potezima Aljbina Kurtija je prosto nevrovatna. U svemu tome, voleo bih samo neki pozitivni ton da pošaljem. Izuzetno je dobro što je premijerka Srbije nastupila na ovom Bledskom forumu i to na ovaj način, koji je diplomatski - kazao je Kokanović.

05:09 SRBIJA ĆE NASTAVITI DA ČUVA MIR ČITAVOG REGIONA Kokanović: Prema EU smo skeptični iz krajnje OČIGLEDNIH RAZLOGA

Istakao je da je premijerkin nastup takav da će Srbija nastaviti da čuva mir u čitavom regionu.

- Nagovestila je da će Srbija nastaviti, što je do sada vrlo uspešno radila, nastaviti da čuva mir i to, zapravo, mir u gotovo čitavom regionu. I to jeste dokaz da Srbija ulaže ogromne diplomatske napore da dođe do normalizacije odnosa na prostorima KIM. I sada je više nego jasno da je sama Evropa, koja je garant pregovora i garant svih akata koji su potpisani između ove dve strane, sada je više nego jasno da je Evropa čula to i to je vrlo važno reći - rekao je Kokanović.

