KURTIJEV CILJ JE DA POTPUNO OKUPIRA SEVER KOSOVA! Milovan Drecun: Pritisak na njega slabi

Predsednik Odbora Skupštine Srbije za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun ocenio je da je pažnja EU i SAD fokusirana trenutno na organizovanje susreta na visokom nivou u Briselu, što smatra neispravnim jer bi fokus trebao biti na deeskalaciji.

- Taj pritisak na Aljbina Kurtija slabi, on se igra deeskalacije, stvara neki privid. Ne postoje ni naznake da će se povući policija sa severa, samo je prividno smanjen intenzitet terora nad Srbima - hapšenja, ali ih i dalje im. I dalje nisu napravljeni ni prvi koraci za formiranje ZSO i dok se to ne reši, mislim da je besmisleno organizovati sastanke na vrhu - rekao je Drecun za RTS.

Ističe da mu je teško da poveruje da Kurti ima bilo kakvu nameru za rešavanje tenzija na severu KiM.

- On preuzima i dalje jednostrane korake, videli ste i pokušaj da se izbace srpske institucije iz zgrade u Severnoj Mitrovici. Opština Severna Mitrovica primljena je u Asocijaciju kosovskih opština i odmah je počelo sa komentarima da ZSO nije potrebna. Kurti ima svoje ciljeve i on ih korak po korak realizuje. Umesto da se vrši pritisak na njega, značajno snažniji pritisak, vidimo prebacivanje težišta na obe strane - dodao je.

Pritisak se konstnatno prebacuje na Beograd.

- Mi smo rekli da nećemo prihvatiti, niti implementirati dve tačke iz francusko - nemačkog predloga, a to je da uspostavimo odnose sa Kosovom na principima teritorijalnog integriteta i suvereniteta, što je de fakto priznanje i da im omogućimo šansu da postanu član međunarodnim organizacijama. Kada složite poteze koje povlači Priština, kada vidite poteze SAD i NATO, najavljeni susret Vjose Osmani sa Stoltenbergom, postavlja se pitanje zašto te ubrzane pripreme za dovršavanje formiranja vojske Kosova pre isteka dogovorenog roka koji ističe 2029. ako se ne priprema borbena upotreba te formacije - kazao je.

Ukazuje i da je novi komandant Kfora turski general, da je kontigent Turske u Kforu najjači, a da su duplo povećani kontigenti Albanije, Velike Britanije i Nemačke.

- Imate i situaciju sa naoružavanjem koje sve ukazuju da se pripremaju vojne akcije na severu Kosova i onda imamo ključnu stvar - raspoređivanje jedinica na severu što predstavlja delimičnu okupaciju severa. Kurtijev cilj je da u potpunosti okupira sever Kosova, odnosno da ga vojno zauzme, a za to mu trebaju dodatne snage. To je vojska Kosova u nastajanju, sadašnje KBS. Da bi to postigao, on je dve organizacije proglasio za terorističke kako bi našao opravdanje za to da mu je potrebna vojska da bi se obračunali sa teroristima. Kurti pokušava da dobije na vremenu za završavanje te situacije koja može biti izuzetno opasna za Srbe na Kosovu i Metohiji - ispričao je Drecun.

