Nova runda dijaloga Beograda i Prištine na visokom nivou održaće se 14. septembra u Briselu, saopštio je juče visoki predstavnik EU za spoljne poslove i bezbednost Žozep Borelj. On je na konferenciji za novinare nakon neformalnog sastanka ministara spoljnih poslova EU u Toledu, rekao da će taj sastanak biti još jedan pokušaj da se reši situacija.

Aleksandar Vučić je, odgovarajući na pitanje novinara u Novom Pazaru, gde je obilazio rekonstruisani put Raška – Novi Pazar, da li je od specijalnog predstavnika EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslava Lajčaka čuo nove ideje o oživljavanju dijaloga, rekao da je teško naći rešenje kada razgovarate sa ljudima koji ne žele da ga traže.

Kako je rekao predsednik sa Lajčakom je mogao da sedi i deset sati, ali da je teško naći rešenje kada razgovarate sa ljudima iz Prištine koji traže razloge za sukobe i napad na srpsko stanovništvo na severu KiM. Kako je istakao, on ove stvari ne govori slučajno, već ima jasne pokazatelje.

Đorđe Milićević, ministar bez portfelja zadužen za odnose sa dijasporom, gostovao je u jutarnjem programu Kurir televizije gde se dotakao nove runde dijaloga Beograda i Prištine.

- Mislim da je predsednik bio potpuno jasan i precizan tokom jučerašnjeg dana. Možemo sedeti sa predstavnicima EU ili predstavnicima Prištine danima, ali ako na drugoj strani nemate nekoga ko sagledava neku situaciju kao što to čini Srbija koja kaže da želimo dijaloge jer kroz dijalog možemo doći do kompromisnog i pravičnog rešenja koji će biti prihvatljivo za obe strane. Dakle, taj dijalog, normalizacija odnosa, jasno definisane crvene linije, a znate već šta one podrazumevaju - rekao je Milićević i dodao:

01:29 AKO ŽELE DA NASTAVIMO SA IMPLEMENTACIJOM, MORAJU DA ISPUNE OVE STVARI! Milićević: Priština je pogazila 21 od 22 principa

- Sa druge strane moramo formirati ZSO i to nije nešto što je dogovoreno i o čemu se pričalo nekoliko dana. Već vi to ne realizujete 10 godina, a i 2015. godine vi imate 22 principa, a od tih 22, Priština je pogazila 21. Takođe kada je u pitanju sever Kosova, želimo jasan stav iz Srpske liste i jasan stav predsednika rukovodstva. Ponovni izbori i legitimni izbori, a ne ovi samoprozvani gradonačelnici koji imaju samo jedan jasan cilj a to je da sprovode Kurtijevu politiku. Da nema više hapšenja kroz navodnu dekriminalizaciju u Prištini. Vi hapsite Srbe pod lažnim optužnicama samo da bi na taj način dodatno vršili pritisak. Nakon svega toga možemo da razgovarati o daljom implementaciji.

