"SRBIJA NE MORA DA PRIZNA KOSOVO DA BI UŠLA U EU" Dačić nema dilemu: Za članstvo moramo biti ozbiljni, da prvo vidimo naš interes

Proteklih dana, jedna od glavnih spoljnopolitičkih izjava Emanuela Makrona, vrvi od komentara.

Naime, on je rekao da se od Beograda i Prištine očekuje učešće na sprovođenju francusko-nemačkog predloga, kao i da će biti razmotrena vizna politika ukoliko se strane ne budu odnosile odgovorno.

Odmah su pristigle reakcije srpske strane da ova Makronova pretnja nije realna.

foto: Mladen Miletić/Kurir Tv

Gost "Pulsa Srbije" koji je prvo komentarisao izjavu Kurtija da za njega ne važi Briselski sporazum je Ivica Dačić ministar spoljnih poslova.

- Dobro, okej, može da ne važi ni za nas. Znači on može da daje takve izjave, a da ga pritom niko ne kažnjava? Oni nikako da prihvate jednu činjenicu, mi smo razgovore vodili 2012. godine na temelju statuse neutralnosti, a oni sada pokušavaju da nas nateraju da mi priznamo Kosovo kroz razne indirektne metode, a za nas je to neprihvatljivo. Mi ne možemo ići dalje ukoliko se ne sprovede ono što je potpisano. Gde je tu odgovornost EU i gde je sada Ketrin Nešton? Gde će biti Šolc i Makron za pet godina? A nama će ostati sve što smo uradili po pitanju Kosova, tu su mnogo ozbiljnije stvari od dnevno političkih izjava - započeo je Dačić.

Potom je rekao da ne želimo zaoštravanje odnosa na Kosovu, ali da nam stalno prete.

foto: Kosovoonline

- Mi ne želimo zaoštravanje odnosa, ali s druge strane oni svaki dan prete. Sada prete da će poslati vojsku na sever Kosova i opet niko ništa, zastave velike Albanije se viore u Tetovu i opet niko ništa da reaguje.

Daćić se osvrnuo na potencijalno članstvo naše zemlje u EU, pa je rekao da naša želja nije upitna.

- Nije sporno niti upitno da Srbija želi da postane članica EU, to je i normalno jer Srbija pripada Evropi i da teži evropskim integracijama, čak i da hoćemo, ne možemo biti deo nekih drugih integracija jer geografski tamo ne pripadamo. Ovde se provlači drugo pitanje, a to je zašto su Englezi izašli iz EU, njihov stav je bio da to nije u skladu sa njihovim nacionalnim interesima. Island je odustao od članstva EU jer su procenili da to ne odgovara njihvoim ekonomskim interesima, a pre svega zbog ribolova. Švajcarska uopšte ne želi, takođe i Norveška nije članica EU - izjavio je Dačić, pa nastavio:

01:34 SRBIJA NE MORA DA PRIZNA KOSOVO DA BI UŠLA U EU Dačić nema dilemu: Za članstvo moramo biti ozbiljni, da prvo vidimo naš interes

- To su bogate zemlje koje imaju svoje interese, ali hoću da kažem da mi tu nemamo nikakve dileme, ali kada je reč o svemu tome mi moramo da se ponašamo kao ozbiljna i odgovorna zemlja, a to je da vidimo gde je tu naš nacionalni i državni interes, odnosno šta su uslovi da budemo članovi EU. Nigde nije tačno zapisano da Srbija mora da prizna Kosovo, zato i kažem, neka nam kažu šta mi tačno treba da uradimo. Ako pratimo to što su oni zapisali, onda bi naš put zavisio isključivo od reformi, pregovora i s druge strne mi nemamo nikakvu odgovornost ako se razgovor sa Prištinom odvija onako kako neko očekuje.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

04:12 BOLJE BI BILO DA LAŽU, NEGO DA TO STVARNO MISLE Ivica Dačić o izjavama albanskih zvaničnika: Borelj Gervali isključio mikrofon