"ODBIJAMO SVAKU VRSTU OPTUŽBE ZA SITUACIJU NA KiM" Dačić o Makronovoj pretnji vizama: Imamo jedan uslov za dalje korake! (VIDEO)

Mnogo se proteklih dana komentarisala izjava predsednika Francuske Emanuela Makrona da se od Beograda i Prištine očekuje angažovanje na sprovođenju francusko-nemačkog predloga, kao i da će biti razmotrena vizna politika ukoliko se strane ne budu ponašale odgovorno.

Odmah su stigle reakcije srpske strane da ova Makronova pretnja nije realna.

Naši građani pamte vreme pre vizne liberalizacije i kako ni na more nismo mogli bez čekanja u redovima ispred ambasada.

foto: EPA GONZALO FUENTES / POOL

Koji je cilj i da li bi trebalo ozbiljno da shvatimo ove pretnje, odgonetnuo je gost "Pulsa Srbije" ministar spoljnih poslova Ivica Dačić.

- Veoma često smo suočeni sa izjavama koje se u svetu daju na osnovu površnog uvida u situaciju i sa željom da se kritikuju, kako oni kažu, obe strane. Pri tome dolazimo u apsurdnu situaciju koja potpuno govori drugačije u odnosu na ono što je Makron rekao, a to je da je Kosovo usred njihove najgore moguće politike u sprovođenju mirovnog plana dobilo viznu liberalizaciju. O čemu pričate? Čemu to suži sada, pa pre nekoliko meseci ste doneli tu odluku - započeo je Dačić, pa nastavio:

01:28 ODBIJAMO SVAKU VRSTU OPTUŽBE ZA SITUACIJU NA KiM Dačić opovrgnuo pretnje Makrona: Imamo jedan uslov za dalje korake!

- Takođe, donesu odluku da treba da počne procedura za prijem u članstvo Saveta Evrope, a posle mesec dana dođe do eskalacije krize na Kosovu. Sve što smo mi isticali, a to je da treba da se pritisne Kurti da sprovede ono što je potpisano u Briselu, ali dobro. Šta ćemo sada sa 10 godina neostvarenim briselskim sporazumom? Da li je i za to kriva srpska strana? Dakle, mi apsolutno odbijamo svaku vrstu optužbi da smo odgovorni za situaciju na Kosovu. Uostalom, sve smo sproveli što je do nas, a uslov za dalje korake je sprovođenja onoga što je potpisano pre 10 godina, a to je da se oformi ZSO.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

10:12 GRČKA I UKRAJINA NE SMEJU DA PRIZNAJU KOSOVO! Ivica Dačić za Kurir TV samitu u Atini: U suprotnom će ugroziti i svoj narod