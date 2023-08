DAČIĆ O PRETNJAMA MAKRONA: Nerealno ukidanje viza Srbiji! Zar je skandalozno što pitam kad će Priština da ispuni svoje obaveze?

Prvi potpredsednik Vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić doveo je u pitanje izjavu Šarla Mišela o stavu da EU treba da primi nove članice do kraja 2030. godine, ističući da je važno razdvojiti da li je to samo njegovo mišljenje ili je stav svih država članica. Takođe, on je pretnju francuskog predsednika Emanuela Markrona, da će EU razmotriti vraćanje viza Beogradu i Prištini, ako se ne dogovore oko Kosova, nazvao nerealnom, bar kad je u pitanju Srbija.

Naime, nakon panela "Zapadni Balkan: Sve se menja ali sve ostaje isto?", koji se održao u okviru Bledskog strateškog foruma, Dačić kaže da se ceo ovaj region nalazi u jednoj vrsti rezervne čekaonice kada je u pitanju članstvo u EU.

foto: Kurir televizija

- Mi prvo nismo zadovoljni što se toliko dugo taj proces odvija, zato što mislim da nema ni jednog razloga da se taj proces tako odlaže i zaustavlja. Znate, mnogi od nas kažu ovde da smo mi nešto krivi, zato što i dalje postoji taj spor oko statusa Kosova. Ali šta je sa, na primer, Albanijom i šta je sa Severnom Makedonijom, šta je kod njih razlog? Znači, generalno, ceo ovaj region se nalazi u jednoj vrsti rezervne čekaonice, gde se tu prelamaju mnogi problemi koji postoje generalno u celom svetu i gde postoji dilema da li Evropsku uniju treba širiti ili ne. I o tome evropski zvaničnici različito govore. Čak se pojavila i vest da neki španski izbori su rekli da nisu o tome konstatovali, čak i članovi Evropske komisije i tako dalje. Znači, mi želimo da verujemo da je to moguće i da je to realno. Ali, objektivno, tu postoje problemi kriterijuma, odnosno šta su i nije to sporno da mi treba da uradimo ono što je do nas. Samo se postavlja pitanje šta tačno to treba - kazao je Dačić na TV Prva.

Ukazao je da nije Evropljanin, ni ruski podanik, ni američki.

- Vodimo se nacionalnim i državnim interesima. Šta je bilo skandalozno? Što sam rekao da Kosovo treba da ispuni ono što su potpisali pre deset godina. Zašto je to skandalozno? Šta je skandalozno u tome što sam rekao da je EU trebalo da se ovako bavi Jugoslavijom, kada se Jugoslavija raspadala?! O čemu mi pričamo? Bolje da se bavimo time pre rata nego da se bavimo posle rata - naglasio je Dačić.

Istakao je da Kosovo ne možemo da branimo bez podrške naših prijatelja, kao i da je važna tema koga ćemo mi imati na našoj strani kada to bude neophodno.

foto: Ana Paunković

- Evo imaćemo možda opet zahtev za članstvo u UNESCO, imaćemo opet zahtev za članstvo u INTERPOL, imaćemo zahtev za članstvo u Ujedinjenim nacijama. Znate, to je sada, to je politička realnost. Ako mi ćemo da odustanemo od borbe za Kosovo, onda treba to da kažemo. A ne ovako, na ovakav način mi izokola u stvari hoćete da kažete ma nas Kosovo sada ne interesuje, važno je da mi sada da imamo pitanje. Mi ne možemo da branimo Kosovo bez podrške naših prijatelja - rekao je Dačić.

Prethodno je predsednik Aleksandar Vučić upozorio na to da će Srbiju snaći novi pritisak i pretnje oko Kosova i Metohije, a Dačić kaže da je glavno pitanje sa kojim se susreće "kada se sprovesti ovo oko Kosova".

- Ja pitam, a dobro, kada će se sprovesti ono što smo mi potpisali pre deset godina -Zajednica srpskih opština?! Niko ništa ne odgovori. Kurti kaže da njega ne zanima više taj Briselski sporazum. A mi imamo i problem u tome što neće stati sa promocijom Kosova. Vršiće se pritisak i videli ste i ovo o čemu je sada Emanuel Makron govorio o ukidanju vizne liberalizacije. Mislim da to nije realno i mislim da to nije moguće i mislim da je to više pretnja koja je upućena pre Kosovu nego Srbiji - naveo je Dačić.

foto: Jonny White / Alamy / Alamy / Profimedia

Ministar odbrane vlade Aljbina Kurtija, Ejua Maćedonci, rekao je da će se tzv. vojska Kosova uskoro naći na severu među srspkim sredinama, a Dačić navodi da je to pretnja.

- Može da se nađe, ali samo silom i kršenjem Briselskog sporazuma. To je još jedna najava eskalacije, dalje eskalacije problema - kazao je Dačić za "Prva" tv.

Navodi i da postoji garancija NATO da do toga neće doći i da je sve vezano za to da li će se i dalje tolerisati Kurtijevo ponašanje.

Dačić je zaključio i da je Srbija spremna za razgovore i da se razumno ponaša kada je reč o pregovorima sa Prišinom.

