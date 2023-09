NEDELJA SA PREDSEDNIKOM: Insistiramo na miru, ukazaćemo da smo nedvosmisleno uz naš narod sa KiM

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je video-snimak i pokazao kako mu je izgledala protekla radna nedelja.

"Dok čekamo vesti iz Manile i Njujorka, sumiramo ovu nedelju, koju su, bez sumnje, obeležili sportski uspesi, prvenstveno srpskih odbojkašica, kao i basketaša i košarkaša.

Kako na terenu, tako i van njega, nastavljamo svim srcem da se borimo za našu Srbiju i njene interese. Već za četiri dana nas očekuju važni razgovori u Briselu. Mi ćemo, kao i do sada, da insistiramo na miru i dijalogu i ukažemo na to da smo nedvosmisleno uz naš narod sa KiM. Baš kao što sam rekao i najmlađim oficirima Vojske Srbije - sebe, svoj narod i zemlju možemo da sačuvamo samo snagom, hrabrošću, marljivošću, odgovornošću i ozbiljnošću. I u ovim teškim vremenima, još jednom smo pokazali da država brine o svim našim građanima i razume brige i probleme sa kojima se susreću. Zato bez stajanja, naporno i vredno radimo, kako bi uslovi života bili što bolji. Samo tako možemo da očekujemo velike rezultate. Na to su nas podsetili naši sportisti!", napisao je predsednik na Instagramu.

