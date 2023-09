"VELIKA AKTIVNOST BRIKSA JE MAČ NAD GLAVOM EVROPSKOJ UNIJI" Branković bez dileme: Ovime su sebi zabili trn u zdravu nogu (VIDEO)

Danas u Skoplju počinje Samit procesa Brdo-Brioni, koji okuplja lidere iz regiona.

Na samitu će učestvovati predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i predstavnici Albanije, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije, Slovenije, Hrvatske, Crne Gore i Prištine.

Da li su se okupili svi zvaničnici i šta će biti fokus razgovora na samitu?

foto: Instagram/buducnost srbije

Na ovo, ali i mnoga druga pitanja, odgovorio je gost "Redakcije" na Kurir televiziji Branko Branković, diplomata i nekadašnji ambasador pri UN.

- Teško je biti baba Vanga, polazim iz moje struke i kažem uvek najbolje je sesti i razgovarati nego ne razgovarati. Dakle, prvi korak je učinjen. Bez obzira na samo ime samita, ključna je situacija na terenu i ko je taj koji komanduje stvari na terenu kada je Kosovo u pitanju. Mi stalno slušamo izjave sekretara NATO ili kako im govore šta mogu da urade, međutim, to je po mom mišljenju veoma ozbiljna i lepo smišljena politička igra gde treba to društvo da budu dobri momci, pa onda da Kurti bude taj koji je loš. Mada zna se da Kurti ne radi to sam, zna se ko kosi, a ko vodu nosi - započeo je Branković, pa nastavio:

- Ovaj sastanak će sigurno biti vezan i za EU. Mada postavlja se pitanje gde je uopšte ta EU. Oni postave zakon, s kojim mi moramo biti saglasni, te ga posle godinu dana promene, i to je tako trka bez prestanka. To je trka koja nema velike svrhe. Koliko će Evropa uspeti da se izvuče iz vrloga u koji su ušli kada su poslušali SAD i dali sankcije Rusiji, tako su sami sebi zaboli trn u zdravu nogu. Sada moraju da se vrate na noge, odnosno gde su bili pre sukoba u Ukrajini, a pored toga im je mač nad glavom velika aktivnost BRICS.

00:48 BRISC IMA TRI USLOVA DA ZEMLJA POSTANE NJIHOVA ČLANICA Branković nema dilemu: Oni su trenutno mač nad glavom Evropskoj Uniji

Potom se osvrnuo na tri glavna uslova kako bi neka zemlja postala članica BRISC:

- BRICS nije konkurencija EU, ali je nešto što na nekim drugim talasima radi i želi da postigne u međunarodnoj zajednici. Na sastanku u Južnoj Africi, ministar spoljnih poslova Rusije rekao je da postoje tri kriterijuma da bi neka zemlja postala članica BRISC. Prvi, da se bore za demokratiju, da se bore za multilateralizam i da se bore da se jug podigne iz ove bede i siromaštva.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

01:30 ZELENSKI JE POTVRDIO JEDNU STVAR PREDSEDNIKU VUČIĆU Branko Branković analizira: Ovo su ključne poruke sa sastanka u Atini