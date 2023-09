ŠIFRA 124* ZA ULAZAK SRBIJE U EVROPSKU UNIJU: Odmotava se francusko-nemački plan!

Okreni 124* za ulazak Srbije u Evropsku uniju (EU)! U ovu "šifru" bi mogao da se slije ceo plan za proširenje koji su osmislile najmoćnije zemlje EU, odnosno Francuska i Nemačka.

A zašto baš 124*? 1 - jedan datum, 2030, kao termin za ulazak u "krug odabranih", 2 - dve zemlje koje su skovale dokument, 4 - u toliko krugova bi bila sprovođena integracija i naposletku * kao oznaka regate, principa po kojem se u EU ne bi ulazilo grupno već "prema zasluzi". Analitičari kažu da je ostvariv, da su tačan datum i veći fondovi prednost, ali i da će u decembru biti jasnije na čemu smo.

- To je realističan pristup jer je svima jasno da neće biti proširenja onakvog kakvo je bilo do sada. Mana ovog predloga je što je napravljen za sledeću garnituru koja će doći nakon izbora u junu 2024, a ne možemo unapred da znamo kakav će biti sastav i kako će se postaviti prema proširenju i da li će do 2030. EU i kandidati biti spremni za sledeći korak - kaže Suzana Grubješić, nekadašnja ministarka za EU i aktuelna potpredsednica Centra za spoljnu politiku.

Strahinja Subotić, istraživač Centra za evropske politike smatra da ovaj plan ima dve prednosti.

- Odlično je što je zacrtana 2030. kao godina potencijalnog članstva i rok do koje bi EU trebalo da bude spremna za proširenje. To će ujedno omogućiti našoj administraciji vreme za reforme, mora brzo da se deluje. To podrazumeva da Srbija do 2028. završi sve, da se onda dve godine ratifikuju sporazumi i nakon toga sledi učlanjenje. To je prvo ohrabrenje koje smo dobili nakon dugog perioda čekanja - kaže Subotić i dodaje:

- Dobra stvar je uvećanje fondova, što donosi značajnu ekonomsku korist, i povećanje administrativnih kapaciteta za one koji su spremni da ispunjavaju reforme. Mana je što ne kažu iznos tih fondova, i koje bi institucije EU bile otvorene za zemlje kandidate - ističe on.

Na ovom dokumentu je radilo 12 eksperata ističe Snežana Grubješić.

Ističe da je to Makronova ideja, odnosno pristup EU u "više brzina".

- Odatle bi mogli da prelaze u narednu fazu. Pristupanje ne bi bilo grupno i odjednom sa svih osam kandidata, već bi se pravili manji blokovi zemalja, po dva ili po tri, u zavisnosti koliko su već odmakle u pregovorima - kaže Grubješić.

Kurir.rs/Blic