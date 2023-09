POSLE VUČIĆEVIH PORUKA MOGUĆ TALAS NOVIH OTPRIZNAVANJA! Branković: Srž problema je da ono što važi za Ukrajinu, ne važi za Srbiju

Govor predsednika Srbije Aleksandra Vučića pred Generalnom skupštinom UN mogao bi da pokrene novi talas otpriznavanja, kaže za Kurir bivši diplomata Branko Branković. On smatra da je Vučić pred celim svetom direktno udario u srž problema, a to je da se teritorijalni integritet Ukrajine poštuje, a da se teritorijalni integrite Srbije gazi.

- Nije stvar da li je neko mali iili veliki - svi u UN su ravnopravni članovi. Za sve nas u UN važi ista povelja i isto međunarodno pravo i to moramo da poštujemo. Ako neko ne poštuje, kao što se ne poštuje u odnosu na nas, logično je da moramo to i da kažemo i da žestoko stojimo iza toga. Vučić je žestoko kazao ono što se od njega i očekivalo, a posebno je to odjeknulo, jer je napravio paralelu koja je mnoge politički ubola. Velike sile, poput SAD ili Nemačke, zalažu se za teritorijalni integritet Ukrajine, a istovremeno ni reč ne govore o teritorijalnom integritetu Srbije, uz sve ono što rade oko Kosova i Metohije. To je naš veliki adut i Vučić je posle poruka o principima dobio veliki aplauz - naglašava sagovornik Kurira.

Branković kaže da su se poruke predsednika Srbije veoma dobro čule, što predstavlja odličnu političku podlogu Vučiću i šefu srpske diplomatije Ivici Dačiću za nastavak razgovora i kontakata na bilateralnom nivou.

- Posebno to važi za kontakte sa zemljama Azije, Afrike i Latinske Amerike koje su priznale Kosovo. Te zemlje priznaju Ukrajini pravo na teritorijalni integritet, što je prilika da ih podržimo u takvom stavu i pitamo zašto su one priznale Kosovo. Mnoge i ne znaju da su njihove bivše vlade priznale Kosovo, te je ovo prilika da im se postavi to pitanje. Vučić je tu stvar elaborirao u svom govoru i svi su to čuli, uključujući i one manje zemlje koje su priznale. Ne bih se iznenadio da makar jedna, ako ne i više od tih dvadesetak koje su priznale Kosovo, vrlo brzo nakon sednice GS UN povuče priznanje, jer Srbija je sad direktno udarila u srž prblema: Ukrajinu prihvatate, a Srbiju ne. To mora da pokrene odgovoarajuće političke akcije unutar zemalja koje se zalažu za teritorijalni integritet Ukrajine, a priznale su Kosovo posle NATO bombardovanja. Ne mogu biti dvojaki aršini i za to je Vučić dobio aplauz - poručio je Branković.

