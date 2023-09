"DRAMA NA KOSOVU I UBISTVO 4 SRBINA JE REAKCIJA NA PREDSEDNIKOV HRABAR GOVOR U UN!" Milićević tvrdi: Samo je KFOR smeo da reaguje

Đorđe Milićević, ministar u Vladi Republike Srbije, i Boris Bratina, profesor Univerziteta u Prištini sa sedištem u K. Mitovici, gostovali su u emisiji Usijanje gde su komentarisali dramu na severu Kosova koja još ne tinjava.

Podsetimo, u nedelju je u selu Banjska u opštini Zvečan došlo do sukoba u kojem je poginulo četvoro Srba i jedan pripadnik kosovske policije.

- Žalosno je to što međunarodna zajednica čuje Srbe samo kada su na barikadama. Barikade su imale simboličnu poruku, a to je da Srbi poštuju izvorna dokumenta međunarodne zajednice i da se Srbi zalažu za mir i da alarmiraju Brisel pod čijim pokroviteljstvom se vodio dijalog da konkretno odreaguje na ono što se dešavalo na terenu. Ukoliko je bilo neophodno da se odreguje, to je morao učiniti KFOR - rekao je Milićević.

Bratina se složio sa ovom izjavom.

- Tako je, to je KFOR morao da učini, ali Brisel poslednjih godinu dana ništa nije učinio. Oni su gluvi. Niko ne reaguje na sve ono što se događa Srbima. Jedino je u pitanju to da ukoliko Srbi nešto slučajno urade, pa i najmanji incident odmag se okrenu na nas.

- Od početka sukoba u Ukrajini, Kurti i dobar deo međunarodne zajednice ovo sagledavaju kao završnu fazu Kosovskog pitanja. Gde treba izvršiti ozbiljan i još veći pritisak na Srbiju i Aleksandra Vučića kako bi se Srbija svojevoljno odrekla dela svoje teritorije i na taj način amnestirala one koji su bombardovali Srbiju 1999. godine. Nemojte misliti da ovo nije i reakcija na hrabar, odlučan i ozbiljan državnički govor predsednika Srbije Aleksandra Vučića u generalnoj skupštini UN. Jer niko pre njega nije imao hrabrosti da izgovori u lice velikima onako kako je on to učinio - rekao je Milićević.

