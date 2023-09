SRPSKI NAROD NE SME DA STRADA POD PLAŠTOM KURTIJEVE "BORBE" PROTIV TERORIZMA! Međunarodni faktori imaju ključnu ulogu!

Oružani incident u selu Banjska u opštini Zvečan poslužio je kosovskom premijeru Aljbinu Kurtiju da pretnju "Srbi treba da plate i pate", izrečenu posle neuspeha dijaloga u Briselu, sada ozvaniči i pojača proglašavanjem severa Kosova i Metohije zonom antiterorističke operacije. Međunarodni faktori zaduženi za bezbednost na KiM imaju ključnu ulogu da spreče opasne namere Prištine da srpsku zajednicu obeleži kao izvorište navodnog terorizma i tako joj oduzme i ono malo bezbednosti koju je dosad imala, ocenjuju sagovornici Kurira.

Važna uzdržanost

Stručnjak za odbranu i bezbednost Ivan Miletić upozorava za Kurir da je potrebno i da se srpska strana uzdrži od bilo kakve radikalizacije jer bi ona pokrenula spiralu nasilja, od čega će korist imati samo Kurti.

foto: Kurir televizija

- Važno je uputiti apel našim ljudima na KiM da ne prave samoinicijativne vojne akcije. Mora se imati poverenja u državne organe Srbije, u njenu vojsku i policiju, i da se ima strpljenja dok traju aktuelni pregovori. Znamo da svaka akcija ovakvog tipa daje Kurtiju izgovor da krene u radikalizaciju borbe. On koristi priliku da ceo sever KiM proglasi za oblast borbe protiv terorizma. Tako se ulazi u spiralu sukoba, koja ništa dobro ne može doneti. Kurtija ne interesuju pregovori, već ga isključivo zanima da isprovocira situaciju. Svaka ovakva nepromišljena akcija samo mu ide naruku. To dovodi u veoma neprijatnu poziciju najpre Srbe na KiM, zatim Srbiju, a onda i ceo region - naglašava Miletić.

Osim bezbednosti Srba kojima preti Kurti, on napominje da postoji opasnost i od uvođenja sankcija protiv Srbije.

- Svako iz određenih lobističkih grupa na Zapadu čeka da se Srbija saplete kako bi oni proglasili Rusiju za glavnog sponzora ovakvih dešavanja. Žele da uđemo u tu zamku. Zato neko treba da kaže našem narodu na KiM da svaka radikalna akcija sa naše strane otežava poziciju Srbije. Naročito je to bilo štetno u trenutku kad je američka strana htela da stavi Prištinu u ozbiljnu situaciju, a sada Srbija rizikuje da ona bude u toj ulozi - upozorava Miletić.

Gruba igra Kurtija

Bivši ambasador Milovan Božinović kaže za Kurir da je neophodno sprečiti lov na Srbe, koji je Kurti i ranije najavio, ali da se bez međunarodnog faktora to ne može uraditi.

foto: Kurir tv

- Nadam se da međunarodni faktori neće dozvoliti ovaj pohod Kurtija. I pre incidenta u Banjskoj on je objavio lov na Srbe, a sada to dobija i formalni okvir, što je vrlo opasno. Pošto su naše mogućnosti ograničene na samom KiM, treba da u svim kontaktima s međunarodnim snagama namećemo temu bezbednosti Srba na KiM i da insistiramo na tome. Naravno da je moguće sprečiti da Kurti ostvari svoju pretnju u vidu poruke "ili ćete mi dati apsolutno sve, ili ćete trpeti", ali to mora da urade međunarodni faktori koji ga podržavaju. Ovo jeste težak incident, ali proglašavati vanredno stanje i upadati Srbima u kuće bilo bi zaista previše opasno. Sve to vidi i međunarodna zajednica, jer Kurti ne igra nikakvu suptilnu igru, već udara brutalno i đonom, za šta je dobio fundamentalnu podršku. Dijalog i razgovori su jedini izlaz iz ove situacije, jer se srpski pogled na stvari ne može tek tako isključiti - ocenjuje naš sagovornik.

Zoran Milivojević Vetar u leđa Kurtiju Bivši diplomata Zoran Milivojević podseća da se zasad jedino može čuti osuda srpske strane i da niko ne spominje srpske žrtve. On napominje i da je jedan od argumenata da će se represija nastaviti i to što je Priština proglasila četiri opštine na severu Kosova zonom antiterorističkih operacija. foto: Kurir Televizija, AP/Franc Zhurda - To je već i pravni i bezbednosni okvir za nastavak represije i, ne zaboravimo, ostale su duge cevi i sve one strukture. Nema reakcije Kfora i međunarodnih faktora, tako da se u tim okolnostima jedino može očekivati nastavak represije i dizanje nivoa eskalacije. Sada vlada potpuno odsustvo poverenja i pitanje je da li ima o bilo čemu da se razgovara kad se ima u vidu da ovo predstavlja vetar u leđa Kurtiju i da mu je alibi za politiku koju je vodio. Kada je reč o srpskoj strani, dijalog nema alternativu. To je racionalna i realna osnova, sve drugo je sukob. Srbija neće snositi odgovornost za buduće poteze, važno je što i ovoga puta nije učestvovala i ne snosi odgovornost. Sada je sve je u rukama zapadnih centara u Vašingtonu i većine u Briselu - kaže Milivojević.

Dragiša Mijačić Beograd i Priština ključni za smirivanje strasti foto: Kurir Koordinator Nacionalnog konventa o EU za poglavlje 35 Dragiša Mijačić smatra da sada, pre svih, međunarodni akteri imaju ključnu ulogu da zaustave svaki vid nasilja na severu. On napominje da su i Beograd i Priština ključni za smirivanje strasti i pristupanje ovom događaju na otvoren način, kako ne bi došlo do sličnih incidenata u budućnosti. - Nakon ovog incidenta zaista više ništa nije isto i postavlja se pitanje kako nastaviti dalje. Postoji mogućnost da će se to nastaviti kroz policijsku represiju, različite pretrese, različite kontrole, veći broj pripadnika specijalnih policijskih snaga... Ukoliko se to desi, opet će postojati neka reakcija, nažalost. Nije rešenje u nasilju, već u diplomatiji, treba da se traži mirno, političko rešenje - izjavio je Mijačić za Kosovo onlajn.

Kurir.rs