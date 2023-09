"EVROPA SE SAMOUNIŠTAVA, MIGRANTI NEMAJU OSEĆAJ PROSTORA NI SVOJINE!"Dr Nadoveza: Dragoš Kalajić upozoravao, niko ga nije slušao!

Napad migranata na zajedničke patrole Srbije i Mađarske izazvao je zabrinutost i ponovo otvorio pitanje migrantske krize.

Na ovu temu u jutarnjem programu Kurir televizijie govorili su prof. dr Branko Nadoveza, naučni savetnik Instituta za noviju istoriju i redovni profesor Fakulteta bezbednosti i Miloš Tišma, predsednik istraživačkog Centra za odbranu i bezbednost.

- To je jedan proces koji us neki predvideli pre recimo 20, 30 godine. U Francuskoj bih istakao Aleksandra Delvala. On je napisao knjigu Islam i Amerika - alijansa protiv Evrope. Kod nas je o tome govorio Dragoš Kalajić, ali u to vreme to niko nije ozbiljno shvatao. Sada zbog ratova, ogromne demografije i nedostatka privrede ogromne mase kreću prema Evropi - rekao je Nadoveza i dodao:

- Za te ljude koji dolaze ih tog sveta, to je normalno zauzimanje prostora. Oni nemaju osećaj ni prostora i svojine. Za njega je normalno useliti u neku praznu kuću. Za njih prodiranje preko granica ne znači ništa. Evropa, međutim nema jedinstven stav da se tome odupre. Imamo borbu snaga u Evrpi koje se zalažu za slobodan protok ljudi i usluga i te desničarske Evrope, a nažalost ta druga je mnogo slabija. Evropa vrši svoje samouništenje, jer će po mnogima toga sve više i više biti.

