"SADA ZNAMO, SA TELIMA UBIJENIH SRBA JE NEŠTO SPORNO!" Stručnjaci o oružanom obračunu na Kosovu: Postoje snimci sa DRONOVA

Nakon četiri dana od tragedije u Banjskoj u kojoj su stradali albanski policajac i trojica Srba: Bojan Mijailović, Igor Milenković i Stefan Nedeljković, saznali smo nove detelja.

Direktor Kancelarije za KiM Petar Petković otkrio je da kosovska policija skriva dokaze i da već četiri dana pokušavaju da sakriju tela ubijenih Srba, a da je Bojan Mijailović prvo lakše ranjen, da je pao na zemlju i predao se, a da je zatim hladnokrvno ubijen - overen u glavu iz blizine. To iživljavanje kosovska policija pokušava da sakrije.

Ljuban Karan, penzionisani potpukovnik KOS, i Srđan Barac, iz Centra za društvenu stabilnost, gostovali su u emisiji Usijanje gde su govorili o ovom strašnom incidentu na severu Kosova.

- Ubijani su zarobljenici i ljudi koji su se predali, ali i ranjenici. To je toliko nehumano da to ne može tako često da se vidi na globalnom planu. Ako se i na to ne bude reagovalo, onda će problem biti mnogo veći i teško će se postići mirno rešenje. Ti naši ljudi dole su poverili svoje živote UN, a zašto međunarodna organizacija nije izašla na lice mesta? Kažu nije im dozvolila kosovska policija. Zamislite, međunarodnim faktorima koji su zaduženi za kontrolu Kosova i odgovorni za bezbednost ljudi i njihove živote, ne dozvoljava im prištinska policija da izađu na lice mesta. Dakle oni su se potpuno svrstali na jednu stranu - rekao je Karan.

Karan se potom osvrnuo i na tela ubijenih Srba koja su i dalje u rukama kosovske policije.

- Oni su u jednoj vrlo neprijatnoj situaciji. Sada treba da priznaju šta su uradili. Da su ubijali iz male blizine ljude i to ranjenike i one koji su odbacili oružje i predali se. To sada treba objasniti međunarodnim faktorima. Treba objasniti gde su snimci sa dronova. Dronove ima Priština, KFOR i Euleks. Tu su prisutne oči svih njih zajedno, a snimaka odjednom nema. Postoje takođe svedoci, Euleks treba da ih ima. Mi imamo svedoke. Ali ko vrši istragu? Baš oni koji su ubili te ljude na drastičan način. Da li će oni napisati da su ubili te ljude na taj način? Neće - rekao je Karan.

- Mi znamo iz istorije da svedoci koji su bili spremni da svedoče albanskim nacionalistima, često nestajali i bili smrtno nastradali u nekim prometnim nesrećama. Tako da je ovo vrlo hrabro što su ovi ljudi spremni da svedoče iako su zaštićeni. Ono što znamo je da je sve po pravnim propisama oni bi već predali tela. Međutim, pošto to nisu uradili znamo da je nešto sporno - rekao je Barac i dodao:

- Čak i u pravilima policije i kosovskih snaga, pravila jasno govore kada se upućuje smrtonosni hitac. To je ukoliko morate da odbijete napad ili ukoliko treba drugog da odbranite od oružanog napada. A ne ako je neko goloruk, a posebno ne iz neposredne blizine. Čak i kada je neko naoružan, tada se upućuje hitac koji treba da onesposobi protivnika, a ne da ga usmrti. U ovoj situaciji može da se kaže da sui ovo bili pripadnici kriminalnih i mafijaških klanova.

