PREDSEDNIK VUČIČ RAZGOVARAO SA BLINKENOM: Saglasili smo se da je potrebna deeskalacija i veća uloga Kfora!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić preneo je danas novinarima da je razgovarao sa državnim sekretarom SAD Entonijem Blinkenom, sa kojim se saglasio da je potrebna deeskalacija na Kosovu, ali ne i u vezi akcije kosovske policije na severu Kosova.

"Imao sam dug telefonski razgovor, ne lak sa američkim državnim sekretarom Entonijem Blinkenom povodom situacije na Kosovu. Ima nekoliko stvari oko kojih smo se saglaslili i oko kojih se nismo saglasili", objasnio je on u izjavi novinarima.

Vučić je rekao da je stvar oko koje su se saglasili da je potrebna deeskalacija, kao i značajno veća uloga Kfora.

"Srbija će tu veću ulogu Kfora uvek podržati. Voleli bismo da je ona isključiva, posebno na severu Kosova", dodao je on.

Rekao je da je negirao neistine koje govore o najvišem stepenu borbene gotovosti srpske vojske, naglasivši da tako nešto nije potpisao.

"Nemamo ni upola snaga koje smo imali pre dva ili tri meseca. Nismo se saglasili oko prirode onoga šta se dogodilo na Kosovu i posebno vezano za takozvani kosovski suverenitet naglasio sam da Sbrija s tim nije saglasna", podvukao je on.

Na pitanje odakle priče o likvidaciji, Vučić je kazao da iz pijeteta prema porodicama ne može izneti detalje, ali ga ne interesuje šta bilo ko na svetu o tome misli i da Srbija ima dokaze da je najmanje jedno, a možda i dva lica hladnokrvno likvidirano.

"Bili su ranjeni i predali su se, te su hladnokrvno sa male udaljenosti ubijeni. Nisam se saglasio da je perfektno i profesionalno izvedena akcija. Postavio sam i pitanje zašto Euleks nije bio uključen u toj akciji", rekao je Vučić.

Američki sekretar, dodao je, govorio je o mogućim merama ako se Srbije ne bude ponašala na odgovarajući način.

"Odgovorio sam da su SAD velika zemlja i supersila i da mogu da čine šta žele, ali da smatram da to nije dobro. Postoje stvari koje moramo da se držimo a to je istina", naglasio je on.

Kurir.rs