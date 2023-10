UZNEMIRUJUĆE, PETKOVIĆ IZNEO DOKAZE O BANJSKOJ: Slika ubijenog Bojana svedoči o egzekuciji licem u lice! Na delu Kurtijev progon

Foto: Printscreen/Video Plus

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković danas je u Palati Srbija izneo uznemirujuće dokaze o događajima u selu Banjska na severu KiM od nedelje 24. septembra, koji pobijaju laži Prištine.

10.14 - Različiti nalazi o obdukciji. Petković je ukazao na razmimoilaženja u datumima kad je reč o izvođenju obukcija nad telima pobijenih Srba pa se na jednom nalazu kao datum navodi 26. septembar, a na drugom 25. septembar. Priština kaže 25, Euleks 26. septembar... nešto kriju, da l su čistili tela od baruta, šta su radili, Bog zna.

On je ponovio da Euleks ne odgovara na naše dopise, dva dosad, i da ako misle da će se zaboraviti na naše pitanje zašto Euleks ćuti i zašto mu je tzv. kosovska policija zabranila da učestvuje u istrazi o Banjskoj to se neće desiti.

On je kazao i da je navodno jedan predstavnik Euleksa prisustvovao obdukciji pa je upitao koje su to njegove kvalifikacije, te da Srbija neće odustati od nezavisne međunarodne istrage koja podrazumeva i nezavisan tim patologa koji bi trebalo da utvrdi

- Tu je jasno da neko laže, mnogo je laži od strane Prištine, Svećlje, Kurtija, a lagali su i obroju ljudi u Banjskoj - 30,40, 90, pa su govorili da je Albanac policajac stradao u unakrsnoj vatri a sad da je stradao od eksploziva, što je predsednik Vučić rekao još prvog dana.

Čak 11 odsto Srba iselilo se sa Severa - Vidite da Priština lažira podatke, a jasno vam je da Kurti ima samo jedan cilj a to pokazuju i podaci sa naše 4 opštine sa Severa, da se već 11 odsto Srba iselilo u centralnu Srbiju. Na delu je progon i etničko čišćenje Aljbina Kurtija - naglasio je Petković dodajući da to znaju i strani ambasadori dole ali i ovde u Beogradu, te da je na tu temu proteklih dana o tome mnogo razgovarao sa brojnim stranim zvaničnicima. On je naglasio da naši ljudi dole ne mogu više da trpe taj teror, da im sa dugim cevima upadaju u bolnicu, da ih zaustavljaju na šetalištima...

10.00 - U danu dok su Srbi sahranjivali najmilije, Kurti uhapsio Lazara koji je pošao na sahranu. U danu dok su Srbi sahranjivali svoje najmilije, Kurti je uhapsio Lazara Janićijevića koji je pošao na sahranu školskom drugu Stefanu u Vrnjačkoj Banji. Pre toga privredena su još trojica, a onda i upad u KBC u Mitrovici... Tražili su kuću Milana Radoičića pa su se malo zaneli u ušli u KBC... Kurtijev teror se nastavlja - rekao je Petković na početku konferencije još jednom postavivši pitanje zašto je Euleksu zabranjena istraga. Zašto? Da se prikrije da su Bojan i Igor hladnokrvno ubijeni, da se to sakrije. Do dana-današnjeg nismo dobili odgovor Euleksa na moje drugo pismo koje smo im uputili, tražeći konkretne odgovore na pitanje obdukcije koje je naročito važno kad je reč o ranama i načinu na koji su nastale. On je podsetio na iskaz zaštićenog svedoka koji je video likvidaciju odnosno egzekuciju Bojana koji je bespomoćan ležao na zemlji.

Fotografija svedoči ono što je rekao i zaštićeni svedok a to se vidi i kod ulazne i izlazne rane kod levog oka.

- Upozoravam da je ovo uznemirujuće - rekao je Petković pa pokazao sliku ubijenog Bojana koja svedoči o egzekuciji licem u lice.

Pažnja, uznemirujuća fotografja

Nakon tragičnih događaja u Banjskoj 24. septembra, tokom kojih su poginula trojica Srba i albanski policajac, nastavljaju se pritisci na Srbe na Kosovu i akcije tzv. kosovske policije na severu.

Prištinska strana već danima iznosi svoju verziju događaja, koje zvanični Beograd negira i ukazuje da je tokom akcije u Banjskoj najmanje jedan Srbin likvidiran nakon što se predao. Srpski zvaničnici najavili su da će insistirati na međunarodnoj istrazi o dešavanjima u Banjskoj.

