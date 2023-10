ZAŠTIĆENI SVEDOK OBELODANIO! ZLOČINCI IZ ALBANSKE JEDINICE STRELJALI BOJANA MIJAILOVIĆA: Otkrio šta se dogodilo u Banjskoj!

Srbina sa Kosova i Metohije Bojana Mijailovića zločinci su ubili kad se predao i nije pružao nikakv otpor. Zaštićeni svedok opisao je krvoproliće i zversko ubistvo Mijailovića u Banjskoj.

Snimak njegovog šokantog svedočenja objavila je TV Pink.

- Dana 24. septembra zadesio sam se u selu Banjska, gde sam se sreo sa grupom naših ljudi u iniformama. Prišao sam kod njih i pitao je l potrebna neka pomoć. Nisam znao o čemu se radi, rekao sam da znam ovaj teren, je l' treba nešto da vam se pomogne. Ođednoj je počela da puca na nas kosovska policija. Mislio sam da niko živ neće da se izvuče, znači pucali su iz svega i svačega iz svega i svačega - rekao je između ostalog on u audio snimku koji je emitovan u emisiji Hit tvit.

- Pucali su na nas sa svih strana, znači nisam uopšte znao šta se događa. Rekao sam da znam ovaj put, tamo može da se beži, krenuo sam da bežim, za mnom je krenuo i Bojan Mijailović. Tako trčeći kroz šumu putem jurila nas je grupa kosovskih policajaca koja je pucala za nama. Bez ikakvog upozorenja, stoj, stani... Bili smo bez pušaka, bez ičega. I još nekih par metara pogodili su i njega i mene. On je pao na put nije više mogao da beži, a ja sam skočio pod put malo da se sklonim. I tako kad sam se podigao da vidim šta je i kako je video sam da su njemu prišli grupa policajaca i sa neke neposredne blizine od dva metra pucali su u njega. Ja sam se tu još par sekundi zadržao, video sam da mi je život u opasnosti, krenuo sam da bežim i oni su me opet primetili, nastavili su da pucaju za mnom. Ja sam znajući te puteve uspeo da se izvučem do nekog potoka i dalje šta je više bilo ja stvarno ne znam - naveo je on.

Kurir.rs / TV Pink