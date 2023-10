UŽIVO, TRI SRBINA UBIJENA U BANJSKOJ BIĆE DANAS SAHRANJENA: Porodice se opraštaju, reka ljudi došla da isprati Stefana (FOTO)

Trojica Srba, Igor Milenković, Bojan Mijailović i Stefan Nedeljković, koji su ubijeni tokom sukoba sa pripadnicima kosovske policije 24. septembra u Banjskoj, biće sahranjena danas.

Milenković će biti sahranjen na groblju u mestu Graničane, Mijailović na Novom groblju u Leposaviću, a Nedeljković u Vrnjačkoj Banji. Njihova tela porodice su preuzele juče sa Instituta za sudsku medicinu u Prištini, na kom je obavljena obdukcija. U sukobu u Banjskoj stradao je i pripadnik tzv. kosovske policije Afrim Bunjaku.

09.18 - Više stotina građana oprostilo se od Stefana Nedeljkovića u Zvečanu. Više stotina građana sa severa Kosova okupilo se jutros u Zvečanu kako bi uputili poslednji pozdrav i odali poštu Stefanu Nedeljkoviću koji je ubijen prošle nedelje u Banjskoj u sukobu sa pripadnicima Kosovske policije, a koji će biti sahranjen danas u Vrnjačkoj Banji u 15 časova.

Kilometarska kolona sa članovima porodice, prijateljima, poznanicima i komšijama krenula je od Nedeljkovićeve kuće i napravila krug pored crkve Svetog Đorđa do zgrade Metala.

Tu su parkirani autobusi za prevoz na sahranu u Vrnjačkoj Banji.

08.25 - Milivojević: Na Kosovu ugrožen mir, Srbija da ne odustaje od sednice Saveta bezbednosti. Srbija, posebno posle dešavanja u Banjskoj, ne treba da odustane od zahteva da se Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija bavi situacijom na Kosovu po hitnom postupku, kaže nekadašnji diplomata Zoran Milivojević, i upozorava da je došlo do eskalacije, a da su mir i bezbednost ugroženi.

"Stvar je definitivno eskalirala i to je odmah nalog nadležnom organu, a to je Savet bezbednosti, da u skladu sa Rezolucijom 1244 stavi pitanje situacije na Kosovu na dnevni red. Uslovi se i u političkom smislu stvaraju da se to pitanje stavi na dnevni red, činjenicom da je u oktobru predsedavajući SB Brazil, koji nije priznao Kosovo, posle njega Kina", kaže Milivojević za Kosovo onlajn.

On smatra da posle događaja u Banjskoj ne bi imalo nikakvog smisla da bilo koja od članica Saveta bezbednosti, bez obzira na nihove političke stavove, uopšte dovodi u pitanje takvu sednicu. Pogotovo što su takva pitanja, poput bezbednosti na Kosovu, njihova direktna nadležnost, je postoji i obavezujuća Rezolucija koja nalaže da se bave tom temom. Ukazuje i da bez obzira na stavove koje bi zemlje članice iznele na sednici o Kosovu važno da se o tome raspravlja na Savetu bezbednosti i da se Kforu da nalog da deluje.

"Ukoliko se SB ne oglasi, mi onda ulazimo u jednu spiralu nasilja i onda se postavlja pitanje čemu služi Kfor i o čemu se uopšte tu radi. Prema tome, zbog toga je važno da mi istrajemo na toj sednici i da na njoj insistiramo, kao i na poštovanju Glave 7 Povelje UN koja nalaže da se mir i bezbednost štite po svaku cenu. I da insistiramo na Rezoluciji 1244 koja je obavezujuća, kao i na obavezama SB da reaguje kada se na terenu događa eskalacija", zaključuje Milivojević.

