AMBASADOR SRBIJE U SAD MARKO ĐURIĆ: Apsurdna je ideja da iza događaja u Banjskoj stoje Srbija ili SAD!

Ideja da iza događaja u Banjskoj stoji Beograd jeste apsurdna i besmislena! Svima je jasno da smo do te nedelje posmatrali kako Kurti sam uništava poziciju tzv. nezavisnog Kosova i ruši odnose sa upravo onim međunarodnim akterima koji su doveli do njegovog stvaranja. Imali smo momentum i trebalo je da budu razmatrane dodatne i daleko oštrije mere protiv Kurtija. Možete da podržavate srpsku poziciju ili da budete protiv nje, da podržavate ili da budete protiv aktuelne srpske vlade, ali složićemo se da nije baš toliko naivna da bi pucala sama sebi u koleno, poručuje u intervjuu za Kurir Marko Đurić, ambasador Srbije u SAD.

On dodaje da je ideja da iza događaja u Banjskoj stoje SAD jednako apsurdna kao ideja da iza tih događaja stoji zvanični Beograd.

- Ako postoji jedna stvar oko koje se sa Amerikancima slažemo kada je Kosmet u pitanju, onda je to očuvanje stabilnosti i podrška pokušajima da se rešenja traže kroz dijalog. Kada je reč o pojedinim temama od značaja za položaj srpske zajednice na KiM, uprkos neslaganju koje imamo o statusu, američke vlasti imale su konstruktivnu ulogu. SAD, kao ni Srbija, definitivno ne žele još jedan sukob u Evropi.

foto: Petar Aleksić

Šta je prva reakcija koja je do vas došla po pitanju događaja u Banjskoj? I koliko se razlikovalo ono što ste čuli od predstavnika Srbije u odnosu na ono što se moglo čuti od američke strane?

- Reakcija SAD je očekivana refleksna reakcija velike sile koja je među prvima podržala nezavisnost tzv. Kosova. Verujem, međutim, da Srbija i SAD i dalje imaju jedan fundamentalni zajednički interes na Kosovu i Metohiji, a to je stabilnost. Aljbin Kurti je duže od 20 meseci marljivo radio upravo na tome da izazove refleksnu reakciju država koje su pre 15 godina podržale jednostranu secesiju. Logika je jednostavna - ne moram da im se sviđam niti ja, niti ono što radim, ali na kraju dana oni su priznali Kosovo kao nezavisno, a to znači da, ukoliko žele da ostanu dosledne toj strateškoj odluci, ne mogu da mi ospore da radim šta hoću i da to predstavim kao da suvereno vršim vlast na svojoj teritoriji. Još ako to zaodenem u liberalnu i demokratsku retoriku, samo nebo je granica. Sve što je Kurtiju bilo potrebno bio je, dakle, ma i najmanji stvarni ili izmišljeni povod da sav pritisak prebaci sa sebe na srpsku stranu. To se prošle nedelje desilo i svi podržavaoci tzv. nezavisnog Kosova to su sa olakšanjem dočekali. Događaj u Banjskoj je velika tragedija za Srbiju, srpski narod u celini, veoma je loš i za albanski narod, a daleko je najgori za porodice ubijenih. Da nije bilo njega, našlo bi se, međutim, nešto drugo što bi poslužilo kao okidač. Kurtijev režim je oduzeo Srbima sva kolektivna politička i ekonomska prava, a nažalost, i dobar deo osnovnih ljudskih prava. Kurti je svesno stvorio sve pretpostavke za sukobe i upravo ovakve događaje.

Nije neutemeljena teorija da je ovo inscenirano od strane Prištine uz pomoć zapadnih centara moći, budući da je Priština sa Aljbinom Kurtijem na čelu prilično kiksnula u dijalogu poslednjih nedelja. Koje je vaše viđenje?

- Zvanični Beograd ne stoji iza dešavanja u Banjskoj i Srbiji ovo politički nikako nije odgovaralo. Želimo da pažnju vratimo na teror nad srpskim narodom, koji je nakon ove tragedije dodatno pojačan. Ne bih se upuštao u spekulacije o ulozi stranih službi. Beograd traži nezavisnu međunarodnu istragu o dešavanjima u Banjskoj. Tražimo uzrok smrti i pravdu za sve ubijene. Imamo razloga da verujemo da Priština prikriva dokaze i manipuliše činjenicama. Porodice ubijenih imaju pravo da znaju šta se dogodilo. Svetska javnost treba da to zna takođe. Ukoliko je tačno da je Bojan Mijailović pogubljen hitcem u glavu iz neposredne blizine nakon što se predao, a da je pokojni Afrim Bunjaku stradao od eksplozivne naprave, to baca novo svetlo na ova događanja. Šteta je što o ovome mora da se govori javno na ovakav način umesto da se time bave tužioci i sudije.

foto: Petar Aleksić

Imajući u vidu da dešavanja u Banjskoj nikako ne idu naruku Srbiji, ima li jednog, po vama, razloga da Srbija, odnosno zvanični Beograd, stoji iza svega i koji bi razlog za to mogao da bude?

- Daleko najveću, gotovo isključivu odgovornost za krizu na Kosovu i Metohiji snosi režim Aljbina Kurtija. On i njegovi saizvršioci takođe moraju biti pozvani na odgovornost zbog kreiranja ambijenta u kome se dogodila tragedija u Banjskoj. Potpuno sam siguran da će vremenom snositi tu odgovornost. Vrednosti Srbije i Srba na KiM nisu vrednosti nasilja, represije i mržnje. Ako već generalizujem, da kažem i to da verujem da su Srbi na KiM svetosavski narod tolerancije i ljubavi koji želi da bude svoj na svome.

Iako je Srbija osudila ubistvo pripadnika kosovske policije, Priština se ni na koji način nije oglasila po pitanju ubistva najmanje troje Srba, pritom porodičnih ljudi. Kako na to gledate, šta nam to govori?

- Kuritjev režim želi da vidi Kosovo i Metohiju bez Srba. Sve što rade, u isključivoj je funkciji toga. Od takvih ljudi ne očekujem ljudskost. Žao mi je iskreno i zbog smrti albanskog policajca i zbog našeg višegeneracijskog sukoba uopšte. Ljudi poput Kurtija žele da ratove u svojoj glavi prenesu na sledeće generacije. Kurti nikada nije trebalo da šalje svoje naoružane ljude na sever. Svi dobro znaju šta piše u čl. 9 Briselskog sporazuma o prisustvu KPS na Severu Kosova.

Mislite li da Priština može iz svega ovoga da izvuče korist? Treba li naš narod na KiM u tom smislu da strepi u narednom periodu, imajući u vidu pre svega da već trpe teror od strane prištinskih institucija i pre ovog događaja?

- Priština (tj. Kurti, ne volim da u pejorativnom kontekstu koristim ime tog za nas važnog grada) ovu zamku dugo je spremala. Naš narod na KiM u ličnosti Aleksandra Vučića ima prekaljenog i požrtvovanog zastupnika, ali i zaštitnika u strateškom smislu. Jedinstvo i posvećenost čitave Srbije, ali i svih njenih institucija ovom pitanju su, međutim, neophodni. Velika je razlika između Srbije i tzv. nezavisnog Kosova. Kurtijev režim sa celokupnim svojim aparatom i delimičnom međunarodnom podrškom živi u sukobu sa nama 24 sata dnevno svih sedam dana u nedelji. To je stvarnost koju moramo da prihvatimo, ma koliko nam se ona ne dopadala. I da se borimo mudro i snažnije nego ikada. Mnogima se, međutim, ne dopada ideja da je za bavljenje ovom temom potrebno i strpljenja i mudrosti i truda da se unapredi čitavo društvo. Neuporedivo lakše je tražiti krivca.

foto: Ambasada Srbije u Vašingtonu

Mnogi su potrčali da osude Beograd zbog proglašenja dana žalosti zbog stradalih Srba. Šta imate da kažete na to?

- Kažem da ih bude sramota.

Potvrdilo se da je u sukobu učestvovao i Milan Radoičić, doskorašnji potpredsednik Srpske liste, koji je podneo ostavku na to mesto. On je to u petak i sam potvrdio.

- Važno je za srpsku poziciju što je predsednik Aleksandar Vučić rekao da će sa srpske strane biti ispitana svačija odgovornost. Niko ne sme biti izvan i iznad zakona, i to iskreno mislim, ne kao frazu, na tome počivamo ili padamo kao država. Želim da podelim sa vama istinu bez obzira na opasnost i intenzitet hajke koja se vodi. Kao neko ko je osam godina vodio dijalog i poznaje lokalne prilike, ali i ljude, apsolutno ne mogu da zamislim da bi Milan Radoičić ili drugi prvaci Srba na KiM svesno i namerno ugrozili srpske interese ili živote svojih sunarodnika i komšija. Prošao sam sa njima na KiM dosta toga i stojim iza ove ocene. Ovi ljudi su se godinama nekada kroz institucije, nekada na barikadama borili za opstanak svog naroda u jednom ni po čemu normalnom vremenu i okolnostima. Smatram da je odgovorno i časno što je Radoičić preuzeo odgovornost na sebe i prihvatio saradnju s državnim organima na utvrđivanju istine!

O razgovorima s Prištinom Što pre dijalog počne, to će svima biti bolje Ima li nakon svega ikakvog smisla očekivati bilo kakav nastavak dijaloga Beograda i Prištine i šta Srbi mogu da očekuju od toga? - Verujem da će sastanaka biti. Sastanci, međutim, kako nas uči crno iskustvo, nisu isto što i dijalog, a još manje što i razumevanje. Bilo bi lepo kada bi taj dijalog postojao. Mi Srbi smo uvek za dijalog. Sada je, međutim, na delu hibridni napad na Srbe na KiM, ali i samu Srbiju u režiji Kurtija. Što pre pravi dijalog počne, to će pre svima biti bolje.

O pozivu opozicije za sednicu o KiM Imaju tragično malo bazičnog znanja o Kosovu Deo opozicije je brže-bolje tražio održavanje hitne skupštinske sednice povodom događaja u Banjskoj. Kako se prethodna, isto održana na njihovu inicijativu, završila fijaskom baš zbog njihovog ponašanja, da li bi ovog puta mogao da se očekuje neki konstruktivniji skupštinski dijalog ili smatrate da bi to bilo samo uzaludno gubljenje vremena? - Veoma mali broj ljudi na političkoj sceni poseduje dubinsko poznavanje i razumevanje pitanja Kosova i Metohije. U stranačkim raspravama uglavnom možemo čuti parole i fraze. Tragično malo bazičnog znanja. Sprovedite anketu među poslanicima pojedinih, a često najglasnijih u kritici stranaka, i pitajte ih da nabroje lidere parlamentarnih stranaka na Kosovu ili geografske pojmove, raspored privrednih i prirodnih resursa, ili makar da nabroje svih deset opština sa srpskom većinom na KiM i sve će vam biti jasno sa kim imamo posla. Mnogi od njih samo znaju da viču, upiru prstom i traže krivce. Tužan sam zbog toga. Srbija treba da se ujedini po pitanju Kosova i Metohije barem kada je teško. Zajedno bismo mogli sve.

I. Žigić/