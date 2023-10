"SRBIJA SE NE SPREMA ZA RAT NEGO ZA EKONOMSKI NAPREDAK" Kljajić: Ipak, ne dozvoljavaju protok srpske robe našem narodu na KiM

Foto: Kurir Televizija, Printscreen/Video Plus

Ministar odbrane Miloš Vučević tvrdi da se vodi neosnovana kampanja protiv Vojske Srbije, koja nikada nije pogazila Rezoluciju 1244 i Vojno-tehnički sporazum iz Kumanova.

Vučević je dodao da će Vojska, ukoliko dobije naredbu da njene jedinice uđu na teritoriju Kosova i Metohije, kao deo Republike Srbije, takav zadatak izvršiti efikasno, profesionalno i uspešno. Ali i tada bi to najavili komandi Kfora. Ne bi nikome radili iza leđa, istakao je ministar odbrane.

Vladimir Kljajić, politikolog razgovarao je sa voditeljkom u jutarnjem programu o ovim dešavanjima pokušavši da rasvetli ovu temu.

Kljajić je siguran da će "kosovska" policija biti pristrasna i da neće istražiti, niti izvršiti obdukciju objektivno.

- Vidi se prekomerna upotreba sila i na snimcima. Svakako će insistirati na isporučenju svih tih osoba pred sudom - rekao je Kljajić i istakao intervju na CNN.

- Mislim da je izneo sve argumente. Albancima je lakše da ih ubede da su Srbi destabilatori. Takođe treba uzeti u obzir da je Kurti izašao sa sastanka ne želeći da učestvuje. Srbima najviše odgovara mir i ne žele sukob, jer će prilikom njega prvo nastradati oni. Srpski narod i dalje živi loše! - istakao je Kljajić.

Maltretiranje Srba, upadanje u manastir, kliničko-bolničke centre, nakon svega oslabiće insistiranje Srba na Srpskoj zajedničkoj opštini, smatra Kljajić.

- Da li će se do toga doći sada videli smo i prema podacima Vučića, Srba ima mnogo manje od kada je Kurti preuzeo vlast. Njegov cilj i jeste da nema Srba i politika mu uspeva. I ovaj incident mu ide na korist! - rekao je Kljajić.

Prisetio se skorašnjih ratova 90-ih i bitku Srbije za srpske manjine na svim teritorijama bivše Jugoslavije, te sa tim uporedio i dugogodišnju tešku situaciju Srba na Kosovu i Metohiji.

- Preko 60 odsto stranih investicija je u Srbiji. To pokazuje da Srbija hoće predvidivost i stabilnost. Uvek postoji balans koji se mora voditi, ali da ne ugrozite sopstveni opstanak - rekao je Kljajić.

Kosovska strana je, ipak blokirala protok srpske robe. MInistar odbrame Vučević je naglasio da se Srbija ne sprema za rat, već se trudi da održi mir.

- On je svestan kao i svi da pogoršavanje situacije dalje dovodi do maltretiranje Srba. Preko 4.000 službenika ministarstva Vojske Srbije raspoređen je duž linije i taj broj pokazuje da srpska strana ne želi da ugrozi bezbednost i poziva na rat, ipak očekivati veće učešće Euleksa i Kfora do toga neće doći, a smiri će se situacija u onom momentu kada se kosovska policija povuče i prestane da maltretira ljude - rekao je Kljajić.

