"KURTI HOĆE VELIKU ALBANIJU ZA ŠEST MESECI!" Šešelj: Hteo bi za vreme svog mandata da uradi ono što Albanci nisu mogli 150 godina

Povodom nedavnih turbulencija na Kosovu i Metohiji u emisiji Usijanje gostovali su Rajko Petrović, naučni saradnik Instituta za evropske studije, Aleksandar Šešelj, potpredsednik SRS i Nebojša Obrknežev, Centar za društvenu stabilnost.

Šešelj je istakao da je Aljbin Kurti marioneta koji ima jake ambicije da stvori Veliku Albaniju u što kraćem roku:

- Svakako je Kurti jedna marioneta i on nema takav stepen samostalnosti da povlači poteze koje povlači, a da oni nisu tolerisani od strane njegovih pokrovitelja, a to su pre svega Amerikanci. Kada govorimo o osnovnim životnim namirnicama, lekovima i svim ostalim sredstvima kojima se snabdeva Kliničko bolnički centar u Kosovskoj Mitrovici, ali i škole, vrtići i slično ta situacija traje već 100 dana na Kosovu i Metohiji. Kurti bi najviše voleo da Srbi sami od sebe dignu ruke i kažu ne želimo da živimo u ovakvom okruženju - rekao je Šešelj i dodao:

- Njegova životna misija je da se formara velika Albanija i to za šest meseci. Ono što Šiptari nisu uspeli u poslednjih 150 godina on bi to da ostvari za vreme svog mandarta i zato se on i bori za prevlast za Ramom u albanskom svetu. U svakom slučaju on ne misli da to ide dovoljno brzo. Onda ide logikom da izazove neki incident dole kako bi optužio Srbe. Događaji se brzo smenjuju i vi onda zaboravite šta se sve izdešavalo posebno ne severu Kosova i Metohije, a bilo jako puno incidenata sa takvom namerom.

