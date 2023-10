ANALITIČAR KARANOVIĆ: Rama traži kazne za Srbiju jer se utrkuje s Kurtijem ko će biti vođa Albanaca

Analitičar Centra za društvenu stabilnost Ognjen Karanović pozive albanskog premijera Edija Rame da se Srbija posle događaja u Banjskoj sankcioniše vidi u funkciji njegovog pokušaja da se nametne za vođu svih Albanaca.

Karanović za Kosovo onlajn ukazuje da je Rama ponovio svoj poziv da se uvedu mere Srbiji i posle sastanka sa hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem u ponedeljak u Zagrebu.

"Obojica premijera saglasila su se da je iz nekakvih razloga Srbija zaslužila jake mere, takoreći sankcije od strane, kako oni to tumače, međunarodne zajednice, pretpostavljam da misle isključivo na zemlje političkog zapada, što je negde i razumljivo za njihov stav. Postavlja se pitanje zašto to Edi Rama, koji je i te kako znao da kritikuje Aljbina Kurtija proteklih godina sada čini. Onda kada je Kurti preduzimao korake koji se nikako drugačije ne bi mogli opisati nego kao akt terorizma. Otkud sad onda Ramina potreba da pozove na kažnjavanje Srbije? Treba znati da se Kurti i Rama već godinama nadmeću u vezi sa prvenstvom kod albanskog naroda. I jedan i drugi pretenduju da budu svealbanske vođe. Pa se sad utrkuju, zato što je to politički korektno, ko će pre da izdejstvuje, ko će pre da saopšti neku grotesknu, senzacionalističku izjavu, i naravno, ko će pre od njih, da se, što je moguće bolje dodvori svojim političkim mentorima", ukazuje Karanović.

Dodaje da su, izgleda, I Kurtiju i Rami, a i Plenkoviću, mentori na jednoj adresi - bilo da je ona u Berlinu, Vašingtonu ili Briselu.

Ukazuje da se događaji u Banjskoj 24. septembra, kada su stradala trojica Srba i albanski policajac, zloupotrebljavaju kako bi Srbija ostala izolovana.

"Ovo je samo još jedan dokaz da je kompletan događaj u banjskoj zloupotrebljen. Siguran sam dobro pripremljen, a onda izveden, kako bi bio zloupotrebljen u te političke svrhe, kako bi Srbija ostala izolovana, kako bi izgubila KiM. I kako bi NATO ili politički zapad kaznio Beograd jer to je jedina šansa da oni budu uspešniji od Srbije. Činjenica je da 63 odsto svih investicija koje stižu na Balkan, dolaze u Srbiju. To je jedna od stvari koja je motivisala i Edija Ramu da traži mere protiv Srbije", navodi Karanović.

Ističe i da, s druge strane, ne treba da izaziva čuđenje to što bilo koji albanski političar ima takav stav o Srbiji.

"Svi do jednog, uključujući Ramu, možda više nego bilo kog drugog, sanjaju 'veliku Albaniju'. A na putu ostvarenja te 'velike Albanije' im i te kako smeta i predsednik Vučić i država Srbija. Tako da u tom kontekstu ta izjava je potpuno razumljiva iako je neprihvatljiva i za svaku osudu", zaključuje Karanović.

Kurir.rs/Kosovo online