"ČEDA JOVANOVIĆ JE UPAO U SKUPŠTINU I POČEO DA UBIJA!" Neispričan detalj Jovanovića o 5. oktobru: SLIKA ĆE MI OSTATI UREZANA

Da li je 5. oktobar dan oslobođenja ili dan koji je označio početak novih izazova za Srbiju? Iako je prošlo više od dve decenije, sećanje na ovaj istorijski datum ostaje živo u sećanju mnogih, pa tako i tadašnjeg šefa DOS-a Čedomira Jovanovića.

Jovanović je gostovao u emisiji Puls Srbije povodom 23. godišnjice ovog događaja i otkrio šta je to po čemu najviše pamti ovaj događaj.

- Pamtim 5. oktobar po jednoj slici. Sećam se da sam tada ušao u Skupštinu, a još nisu bila probijena vrata na onom centralnom ulazu. Ušli smo kroz park i kroz prozor i utrčali unutra. Ja sam ušao u malu skupštinsku salu. Ona je bila puna policije u ratnoj opremi i komandant me je pogledao i držao pištolj u ruci. u Tom trenutku stajala je na klupi Motorola. Republički centar veze zvao se "Morava", a gradski centar se zvao "Avala". Mi se tako gledamo i čuje se "Avala" kako zove "Moravu" i kaže "javi kolegama u celoj Srbiji da je Jovanović sa studentima i bandom ušao u Skupštinu i da ubijaju kolege". Bio je muk, on je samo opljunuo besno. Mislim da je iz njega sve izbilo i to nesrećno Kosovo. Onako me je pogledao i rekao "brate samo nas vodi odavde". Zagrlili smo se i bilo je emotivno. Stao sam na čelo te kolone sa njim i izašli smo. Masa se sklonila i išli smo do ugla Vlajkovićeve i Kosovske da bi oni krenuli ka Svetogorskoj da bi se izvukli.

- Onda se pojavio slikar Maki koga je pola godine pre toga policija uništila i bio je teško pretučen. On se pojavio sa nekom daskom iz koje je virio ekser. Zatrčao se sa tom daskom, a ja sam raširio ruke a iza mene je kordor policajaca. Neko je to slikao i postoji ta slika.

