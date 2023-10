"ĐINĐIĆ JE MESEC DANA SPAVAO U AUTOBUSU, A JA U OPEL VEKTRI" Čeda Jovanović otkrio: 15. septembra sam znao da MILOŠEVIĆ PADA

Na današnji dan, pre 23 godine, Beograd je bio poprište istorijskog preokreta. Masovni protesti i građanska solidarnost doveli su do pada dugogodišnjeg lidera Slobodana Miloševića, ostavljajući neizbrisiv trag na političku mapu Srbije.

Čedomir Jovanović, predsednik LDP, gostovao je u emisiji Puls Srbije gde je govorio o 5. oktobru, ali i kako je do njega došlo.

- Sećam se da sam 15. septembra gledao papire, ja sam vodio inače izborni štab DOS-a. Zoran je otišao u karavan DOS-a 1. septembra i nije se vraćao za Beograd uopšte. Oni su autobusom putovali po Srbiji, zaustavljali vozila tako negde po polju kada vide ljude. To je sve bilo nadrealno, a ja sam u "opel vektri" u tog avgusta i septembra prešao više od 40.000 kilometara. Spavao sam u njoj i jurio od mesta do mesta - rekao je Jovanović i dodao:

- Pa tu su predsednički izbori, pa veće građana, pa pokrajinski izbori koji su organizovani po nekom većinskom dvokružnom sistemu, lokalni izbori, pa 18 lista. Savski venac ima 35 odbornika, a mi treba svakoj stranci damo mesto na listi. A pritom ta lista treba da bude sposobna da nešto uradi. To je bilo sve vrlo neobično. Ali tog 15. septembra sam napravio poslednje analize i video da ćemo dobiti izbore. Šta je na to uticalo? To se onda videlo posle 5. oktobra. Protiv Miloševića su glasali ljudi koji su bili za Evropu i ljudi koji su bili ljuti na njega jer je vodio ratove koje je već izgubio.

