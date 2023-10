DA LI AHTISARIJEV PLAN ZA KiM ŽIVI NAKON NJEGOVE SMRTI? Miletić bez dileme: Kurtijevo nasilje su hteli da reše diplomatskim putem!

Nekadašnji predsednik Finske Marti Ahtisari umro je u 86. godini. Ahtisari je bio specijalni izaslanik Ujedinjenih Nacija za Kosovo i Metohiju, a poznat je i po planu za KiM - tzv. Ahtisarijev plan.

Smatra se da je njegov plan postao osnova za jednostrano proglašenje nezavisnosti tzv. Kosova.

Detaljnije o ovoj temi razgovarao je gost "Pulsa Srbije" Dejan Miletić iz Centra za proučavanje globalizacije.

Istorijom vrzmaju priče o ideji čoveka, pa je Miletić samim tim obrazložio da li Ahtisarijev plan za Kosovo i dalje živi:

- Apsolutno i to u više elemenata. Prvo, osnove njegovog plana su usvojene kao deo tzv. Ustava Kosovo kao nezavisne države, koja je sve samo ne država, samim tim to je ta multikulturalnost u smislu ravnopravnosti, zaštite religijskih razlika, pravo na imovine... Sve što je u praksi pokaza da ne važi za Srbe. To je jedna zaostavština i nije on tu samo on. Od toga je ostalo da se samo priča o tome, a u praksi malo toga. ZSO je jedan od načina zaštite srpske manjine, kako je i predviđeno njegovim planom.

Potom se osvrnuo na provlačenje interesa velikih sila kroz Ahtisarijev plan:

- Oni su hteli da ovo što sada Kurti radi nasiljem, da urade nekim diplomatskim putevima. Hteli su da postignu iste rezultate, da se stvore institucije tzv. Kosova koje se ne bi obazirale na srpske interese, već bi sveli to na teritoriju Kosova i Metohije. Jedno i drugo je neprihvatljivo i ne može biti realizovano. Ne radi se tu samo o našim grobovima, crkvama, kulturi... Vidimo koliko ne poštuju međunarodno pravo, nemamo mi iluzije. Postoji pravo naroda, pravo nas koji hiljadama godina živimo tu, znamo šta je šta i šta je čije. Ne može nijedna sila da nam to oduzme na duži rok, može samo privremeno.

