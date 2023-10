"POLITIKOM SE BAVIM ZBOG ONOGA ŠTO OSTAJE ZAPISANO" Vučić o opoziciji: "Misle da su ljudi glupi, a ja nemam račune nigde" (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se iz Kine, gde je danas potpisano više važnih sporazuma između Srbije i zemlje domaćina.

Na pitanje novinara o lider Stranke slobode i pravde Draganu Đilasu i opoziciji u kome su novinari istakli da je predsednik često na mesti njihovih napada, Vučić je izjavio:

- Koliko god ja nekome govorio da nigde nemam nikakve račune i da se politikom bavim zbog istorije, zbog onoga što će ostati zapisano, između ostalog i ovaj sporazum. Stotine kilometara, a nadam se skoro i hiljadu kilometara auto-puteva, bolnica, škola... ja nemam račune nigde. Nisam ih nikada ni imao. Nisam ja prijavio 619 miliona evra, već on. Potpisao svojom rukom. Što su svi građani Srbije glupi, a on, Aleksić i tast pametni, onaj što je sa tastom krao od gasa do svega drugog? Nismo mi kupili stan u Beogradu na vodi, nego oni - istakao je Vučić.

Kurir.rs