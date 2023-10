GOLI INTERES! Desničari do juče PLJUVALI JEDNI DRUGE, ali se zarad koristi udružuju u jednu izbornu kolonu!

Bez obzira na teške reči, među kojima je bilo i sočnih uvreda, pa čak i nadgornjavanja oko toga ko je više promiskuitetan u politici, stranke desnice su zarad čiste političke koristi rešile da odglume amneziju i ubede birače da su zajedno najozbiljnija opcija na predstojećim izborima. Tako su se lider Dveri Boško Obradović, predsednica Zavetnika Milica Đurđević Stamenkovski, predsednik Novog DSS Miloš Jovanović i lider Narodne stranke Vuk Jeremić odjedanput našli na istom zadatku i grčevito se bore da sastave jednu izbornu listu.

Ko je više švrljao

Pod zastavom patriotizma i nacionalnim parolama ove četiri stranke pokušaće da se razmašu i porukama jedinstva i zajedništva, kao da se nikad nisu krvile i tukle za iste birače. Svi će oni tvrditi da imaju mnogo istih stavova, da dele iste vrednosti, da imaju zajedničku viziju Srbije... Međutim, činjenica jeste da su se Obradović, Jeremić, Jovanović i jedina dama u desničarskom jatu Milica Đurđević Stamenkovski u proteklim godinama i mesecima znali međusobno častiti pogrdnim epitetima.

Miloš Jovanović je prošle godine dao najslikovitiju analizu današnjih saboraca. Tada još nije znao da će morati da ih prigrli, pa ih je proglasio za šampione političkog promiskuiteta.

- Mislim da su bili sa svima na političkoj sceni. Nema promiskuitetnijih ljudi. Kada ste s DSS 2016, pa s Radulovićem 2018, pa sa Savezom za Srbiju, Đilasom i Jeremićem 2019. i 2020, pa sad sa Žikom Gojkovićem... To bih nazvao nekom vrstom promiskuitetnog ponašanja. Možda je to legitimno, a meni nije. Pominjete i Zavetnike. Meni je to misterija. Nije ozbiljno da se kandidujete sa 31 godinom za predsednika Republike. I meni ne bi palo na pamet čak možda ni da budem ministar - izjavio je Jovanović 2022. u jednom televizijskom nastupu.

Zašto su zakopali ratne sekire Izbori ih i ne zanimaju Karanović ocenjuje da je opozicija svesna da nema podršku građana i da je to razlog što posežu za agresivnim diskursom u političkim aktivnostima. - Milica Zavetnica je nakon prošlih izbora odmah pokušala da napravi koaliciju s NATO strankama, uz nadu da će taj antidržavni savez uspostaviti vlast u gradu Beogradu. Sad spremaju isti scenario. Prvo su uspostavili neprincipijelne saveze u dve opozicione kolone, uz svest da će na izborima doživeti možda i najteži kolaps i poraz, ali njih izbori i ne zanimaju. Zato će te dve kolone udružiti snage posle izbora i, kad pobeda SNS bude očigledna, pokušaće da motivišu svoje tanko biračko telo da izađe na ulice kako bi na nasilan način, uz režirane demonstracije, izazvali haos u zemlji i delegitimisali izborne rezultate. Zato su Milica, Miloš Jovanović i Boško zakopali ratne sekire - kaže Karanović.

Da nema političku korist, Jeremić verovatno ne bi uskakao u savez sa Obradovićem. Svoje mišljenje o predlogu lidera Dveri da bi za opoziciju bilo najbolje da se napravi nacionalni blok, Jeremić je 2021. godine rekao da mu u bloku samo još Miša Vacić fali, te ga čudi da i njega nije zvao.

Lažne patriote

Iskoristio je Obradović mnogo prilika da uzvrati Jeremiću. Jedna od njih je bila pre dve godine kada mu je poručio da je neozbiljan i da je njegovo preporučivanje za ulogu ključnog opozicionog igrača dečja igra u vrtiću.

Jeremić je često bio protiv nasilničkih metoda Boška Obradovića, pa je i njegov štrajk glađu tumačio kao rad u korist vlasti. Animozitet između ova dva opozicionara ide i mnogo dublje u prošlost, na primer i u 2016. godinu i kampanju za predsedničke izbore. Obradović je tad rekao da bi Vuk Jeremić kao predsednički kandidat bio "bleda kopija evrofanatika iz aktuelne vlasti" i poručio mu da bi bilo logičnije da podrži njega kao predsedničkog kandidata nego obrnuto.

Politički analitičar Ognjen Karanović kaže da je reč o lažnoj desnici i samoproglašenim patriotama koji će prema potrebi sve da urade.

- To su možda i najveći prevaranti od svih političkih subjekata na opozicionom političkom polu. Evo i zašto. Boško Obradović je istovremeno otvoreni i prikriveni saveznik Đilasa, Marinike, Aleksića i ostatka antidržavne, prozapadne opozicije i njihovih filijala u redovima tzv. zelenih ekofundamentalista. Dakle, prema potrebi. Učestvovao je u svim nasilničkim poduhvatima te prozapadne opozicije usmerene prema izazivanju državnog udara u rušenja legalne i legitimne vlasti Aleksandra Vučića i SNS na ulici. A znamo da su sve te kombi partijice na prozapadnom političkom polu u stvari derivati Demokratske stranke, koja je bila i ostala u većoj ili manjoj meri pod kontrolom Dragana Đilasa i njegove tajkunske poslovne imperije - smatra Karanović.

