SINIŠA MALI OTKRIO SLEDEĆI VELIKI KORAK POSLE STANICE PROKOP: Mnogi nisu svesni koliko se Beograd promenio!

Ljudi koji govore da je Prokop na periferiji nisu svesni koliko se Beograd promenio i da više nema mnogo stanica u velikim gradovima, izjavio je večeras ministar finansija Siniša Mali i podvukao da je stanica izgrađena i završena posle 50 godina i da su završili ono što je neko drugi počeo.

Mali je dodao da je neophodan dogovor na svim niovima kako bi se postigli vidljivi rezultati i najavio završetak još jednog važnog saobraćajnog čvorišta.

- Autobuska stanica će biti premeštena u januaru - najavio je ministar.- Svako obećanje koje dajemo, ispunjavamo - kazao je Siniša Mali gpstujući na TV Pink i dodao da će Prokop biti povezan sa metroom.

foto: Printscreen/Pink

"Srbija više neće zaostajati za drugim zemljama, stvari koje se čine nemoguće biće ispunjene, što samim tim podrazumeva bolji razvoj Srbije, ali i veće investicije. Prokop će biti povezan sa sistemom metroa. Ljudi ne žele da gledaju i da se bave time. Urađena je studija, kompanija iz Engleske, napravila je analizu saobraćaja u Beogradu u narednih 30 godina. Prva linija metroa koja se smatra najopterećenijom će prva biti rešena. Tako će metro biti povezan sa Prokopom i sa ostalim linijama i Beovozom je u rukama najbolje kompanije. Ne možete sa jednom linijm rešti sve probleme. Do tada ćemo unaprediti javni prevoz do Prokopa, a do 2025. imaćemo i prilaz sa autoputa. To je ono o čemu smo govorili. Da nismo izgradili stanicu ne bismo mislili o javniom prevozu. Jedna investicija vuče drugu. Evo Beograd na vodi niko nije verovao da će ta investicija biti, a ona sada za sobom vuče nove projekte - poručio je Mali.

"Nova autobuska stanica će biti funkcionalna i povezana i sa stanicom na Novom Beogradu. Pre uvođenja brzog voza "Soko" mnoge stvari koje su danas realne bile nezamislive, zaključuje Mali.

(Kurir.rs)