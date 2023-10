NIJE ULJE A NIJE NI VODA: Šta se desi kad se skupi opozicija i sa mladine i sa mladoženjine strane

Ponekad se na vašarima mogu videti navodni mađioničari što uspevaju da promešaju ulje i vodu. U teglu do pola, sipaju jedno, pa na to drugo, i ta dva sloja stoje jedna iznad drugog, a onda uz čarobne reči to promeša i - smućkano je! Kako uspeva?

Tako što ulje nije ulje i voda nije voda, ništa od onoga što se meša nije ono što treba da bude… U petak je, recimo, u Čačku održan protestni skup protiv svega: od navodnog nasilja na ulicama do unapređenja turizma u Zapadnoj Srbiji.

I sastav učesnika bio je i onakav i ovakav: autor pravoslavnih poema Jevđenije Julijan Dimitrijević, aktivista sa desne, (eko)četničke strane, organizator skupova Narodne stranke, Nove Srbije, Dveri i sličnih, i Srđan Milivojević, pripadnik tvrdog jezgra „Otpora“ u svoje vreme, i član najužeg rukovodstva Demokratske stranke.

Jedna, što bi rekli pesnici, široka lepeza ljudi i ideja: protiv francusko-nemačkog predloga za Kosovo, i za taj predlog; protiv istopolnih brakova i za takve brakove, plus da im se da pravo da usvajaju decu; i anti-NATO, i pro-NATO… Da skratimo priču: za Rusiju i za Ameriku. Bilo je, kao što i priliči-takvim šarenim skupovima, šareno, vašarski, sudeći bar prema izveštaju agencije FoNet: „On (Srđan Milivojević) je pozvao građane i opoziciju da se svi okupe pod jednu zastavu ‚protiv njih‘ i upalio baklju za koje je rekao da je ‚baklja slobode‘ koju je predao drugim učesnicima protesta.

- Mi smo svetlo, oni su tama - poručio je Milivojević.

“Jak gest. Pun simbolike. Zamišljamo dežmekastog Milivojevića u haljini i sa krunom Kipa Slobode, koji ga je svakako inspirisao na ovaj gest. Ali, simbolično je i što je baklja dimila desetak minuta, pa su je ugašenu bacili u smeće. Sve su ideje onog krila opozicije koju predstavlja Milivojević bile takve – kratko su trajale i nestajale uz neprijatan miris… Samo, nije to sve.

FoNet javlja i sledeće: „Nekoliko građana razvilo je pre početka protesta veliki transparent na kome je pisalo ‚Kosovo je srce Srbije‘, ali je on u toku protesta sklonjen.“ Ovo je više od simbola, ovo je suština! Da bi desni, takozvane „patriote“, bile pripuštene u društvo takozvane „građanske“ opozicije kako bi bio formiran jedinstven izborni front, odrekli su se centralne ose svoje politike oličene u paroli da je „Kosovo srce Srbije“!

Nisu veću brigu za svoja načela pokazali ni „građanisti“: ljudska prava, ženska prava, LGBT prava… sve su to sa sebe stresli kao pas rosu i nastavili da kaskaju podignutog repa, u nadi da ih sad – ukupno – ima dovoljno da bi se dočepali većine na izborima. Sve ono što jednu ideološku opciju razlikuje od druge, što stranka kao program nudi građanima da baš za nju glasaju – sve je to opozicija i sa mladine i sa mladoženjine strane odbacila kao balast, zarad „objedinjavanja kolona“.

Ruku na srce, to im i nije bilo teško. Niko od njih nije ni bio istinski vezan za određene principe. Nazivi stranaka sa ideološkim odrednicama – jasno je sada i poslednjem idealisti – nisu im ništa više od imena napisanih na papiru i zakačenih špenadlama za revere, zbog međusobnog razlikovanja. Zato i mogu tako lako da se pomešaju, jer nisu ni pravo ulje, ni prava voda. Da se smućkaju, i posle vašara da se sve to prospe...

