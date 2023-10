"PUT U NEUSPEH JE UVERENJE DA STE VEĆ USPELI" Dejan Vuk Stanković: Da je moguće ujedinjenje opozicije, ne bi se ni RASPAO DS

Dejan Vuk Stanković, politički analitičar, bio je gost ovog jutra u "Redakciji" i doneo političke analize stanja u Srbiji, gledaocima Kurir televizije.

Prokomentarisao je udruživanje dela opozicije koji taj deo opozicije najavljuje sve ovo vreme, ali nikako da se desi.

- Do sada se postavljalo pitanje kako bi to građanstvo razumelo. Vi kada se ujedinjujete, ujedinjujete se spontano, ne samo sa taktičkim ciljem da poboljšate svoj izborni rezultat, nego i sa ciljem da zajednički zastupate određene političke stavove, određeni vrednosni sistem, te nudite nove ljude i nove ideje za rešavanje aktuelnih ili nasleđenih problema sa kojima se Srbija već godinama i decenijama suočava. Zavisno od toga koji problem želite posebno da istaknete u okviru svog političkog programa, da li ekonomske, državne ili neke druge socijalne probleme - rekao je Vuk Stanković.

Ipak, smatra da je sama ideja ujedinjenja iscrpljena.

- Pre svega, ona je bila iscrpljena jednim uzaludnim pokušajem stvaranja jedinstvene liste. Da je bila moguća jedinstvena lista, Demokratska stranka se ne bi raspala više puta u poslednjih deset godina. Ovo je samo jedan od primera mnogobrojnih stranaka koje su nastale iz Demokratske stranke. Trenutno, delovi bivše Demokratske stranke se ujedinjuju, pri čemu su istaknute neke ličnosti koje su imale publicitet u javnosti.

Takođe, postoji i inovativna ekološka koalicija koja je nastala iz pokreta "Ne davimo Beograd".

- Oba pokreta su nastala kao odgovor na različite negativne događaje, poput protivljenja razvoju Beograda na vodi i blokade Gazela radi sprečavanja otvaranja rudnika litijuma u Loznici - rekao je.

Uprkos planovima opozicije, predsednik Vučić tvrdi da je njihov jedini cilj oslabiti SNS, uz podršku tzv. nezavisnih medija poput United Media. Međutim, bez obzira na njihove napore, postoji nedostatak usklađenosti unutar opozicije, kako u kadrovskom i organizacionom smislu, tako i u političkom poravnanju.

- Na kraju, dok se može diskutovati o raznim aspektima trenutne političke klime, važno je razumeti da su izbori kompleksni i da politički rezultati mogu biti pod uticajem brojnih eksternih faktora. Stoga, izazov za opoziciju ostaje kako da efikasno artikuliše svoje planove, tako da se nosi sa trenutnom političkom situacijom - istakao je Vuk Stanković.

- Predsednik Vučić je detaljno objasnio kako to pripadnici bivšeg režima planiraju da oslabe Srpsku naprednu stranku. Pre svega će, kako je naveo, takozvani nezavisni mediji da podržavaju svaku opoziciju, pa i desničarsku, a sve zbog konačnog cilja - da se SNS svede na nekih 37 odsto. Deo glasova bi se prelio na SPS, deo na desničare i onda Srbija ne bi imala stabilnu koaliciju na vlasti. Da li je ovo zaista plan, prema onom što se sada dešava - komentariše dalje Stanković.

- Za neke je Vučić izdajnik, neko ko je potpisao nezavisno "Kosovo", a za neke neko ko vraća devedesete... Saradnju sa Kinom i prokaženim Putinom... Vi kada sve to raspakujete vidite da je on kriv i jednima i drugima. Šta je tu interesantno? Sve je to već oprobano. Od izbora 2014. godine, do sada. Rezultat je i Vučićeva pobeda i njegove liste zajedno sa njegovim koalicionim partnerima... - rekao je Stanković.

Na pitanje voditeljke zašto će biti presudni izbori sada, Vuk Stanković objašnjava:

- Ili ćete da rizikujete ili nećete... Bitna Vlast ima funkcionalne slabosti, ali o njima se ne govori racionalno već iz prizme opsesije Vučićom... Put u neupeh je uverenje da ste već uspeli pre nego što je "utakmica" počela. Mislim da opozicija ima višak optimizma... Prvo skoči pa reci hop. Kampanja se svodi na to ko se bolje profilisao i ko je kome bolje režirao neku aferu, a građani kada pogledaju kako stvari stoje izaberu... Ponavljanje obrazaca ne može da izazove neke promene u izjašnjavanju građana i narod je taj koji će napraviti razliku- smatra Stanković.

