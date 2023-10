DVOCIFRENO POVEĆANJE PLATA U JAVNOM SEKTORU: Vučić saopštio odlične vesti, osvrnuo se na put u Brisel - Već znam šta da očekujem

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostovao je večeras u Dnevniku 2 na Prvom programu RTS.

Vučić je rekao da neće da prebacuje krivicu na nekog drugog, već da se trudi da sagleda sve greške.

- Kada preuzmete vođenje zemlje, u kojoj je 500.000 ljudi izgubilo posao, i u kojoj javni dug raste, kada imate svakog dana pitanje KiM koje vam visi nad glavom, u takvim uslovima kao predsednik bavite se uvek velikim temama, a nemate dovoljno vremena da čujete sve potrebe građana - rekao je on.

On ističe da nemamo ništa vrednije od naših majki, sestara, supruga, dece...

- Strašno su važni putevi i pruge, to donosi novac i ubrzava kretanje, ali je važno da obezbedimo mamografe, da se odmah rešavaju ti problemi i sačuva život. I danas, po pitanju sistema "Pronađi me", zaista smo 1.440 mostova izgradili, ne hvalimo se svakim pojedinačnim. Ali, jedan život jednog deteta, je svakako važniji od svih tih mostova - rekao je predsednik.

Mi ne znamo koliko je života sačuvano oduzimanjem velikih količina oružja, kazao je on.

- Svejedno, to je odlično urađeno. I sa ovim sistemom Amber Alerta, ko zna koliko ćemo života sačuvati. Sa savremenim auto-putevima u Srbiji nije lako da otmete neko dete, pošto je reakcija jako brza. To nam se dešava mnogo manje nego ranije, kao što imamo manje nasilja u porodici nego ranije, ali se danas to sve više snima i prijavljuje. Rekao sam, kada god policija ima dilemu, neka izda upozorenje. Ne da se uznemiri javnost, nego da se sačuvaju životi - istakao je Vučić.

On je dodao da je Srbija jedna od najbezbednijih država u Evropi.

- Posebno u ovoj situaciji gotovo religioznih sukoba u svetu. Ovde će uskoro Makabi da dođe da igra, i to je veliki izazov. U ovoj zemlji niko ne mrzi Arape ili Jevreje, ali mi moramo da vodimo računa kako ćemo dalje da radimo. Moramo razvijati svaki mehanizam koji čuva živote dece, žena, sprečava vršnjačko i porodično nasilje - ističe predsednik.

Vučić je, govoreći o razgovorima u Briselu, rekao da će se sastati sa Šarlom Mišelom, Boreljom, Lajčakom, kao i Makronom, Šolcom i Melonijevom.

- Njih šestoro će biti, ja ću biti sam sa naše strane. Već znam šta da očekujem. Petorka je donela svoj predlog za ZSO, mi smo dali svoje sugestije. Ne mogu da otkrijem detalje, ali smo spremni da pričamo o tome - rekao je on.

Predsednik je istakao da očekuje da će razgovori proteći u dobroj atmosferi.

- Ali neće biti lako, tu nema ni lepih stvari ni lakih sastanaka. Uvek jedva čekam da se vratim iz Brisela u Beograd, kao što oni jedva čekaju da ne gledaju ni mene ni Kurtija. Moj posao je da čuvam građane naše zemlje, i da branimo prava našeg naroda - rekao je Vučić.

On je, komentarišući Konjufcinu izjavu da ZSO neće biti tema u Briselu, zapitao: "Šta će onda biti tema".

- Koristiće se Banjska i sve drugo da bi pokušali da izjednače krivicu, kao što je to rađeno oko nekih drugih stvari na prostoru bivše Jugoslavije. Ali, ne mislim da evropski lideri mogu da budu slepi i gluvi na pokušaje Kurtija da sakrije činjenicu da neće da formira ZSO - rekao je predsednik.

Vučić ističe da će Albanci naći bezbroj razloga da odbiju inicijative Srba za održavanje izbora.

- Moram uveriti naš narod da imaju ozbiljno rukovodstvo, i donosićemo najbolje odluke, kako bismo sačuvali Srbiju i interese naše zemlje - dodao je on.

Situacija je za nas drastično otežana posle Banjske, kao i od strane Albanaca i određenih faktora u međunarodnoj zajednici, kao i od nekih u Beogradu, rekao je predsednik.

- Čak i kada ništa ne znaju, govore samo kriv si Vučiću. I da nije bilo Banjske, našli bi nešto drugo. Kako god oni tobož osuđivali Kurtija, oni su priznali nezavisno Kosovo. To nikada neće povući - rekao je on.

Vučić kaže da većina ljudi zna da se rukovodstvo bori snažno, i dodaje da ne smemo da se vratimo u vreme katančenja fabrika.

- Imamo manje ljudi, a 550.000 zaposlenih više. To govori da mi imamo šta da izgubimo. To znaju i u Evropi i Americi. Beograd ima šta da izgubi, a mi ne smemo da dozvolimo da izgubimo bilo šta. Ni ekonomsku budućnost, ni prosperitet ove zemlje, šansu za mlade, kao ni ono što je Ustavom zagarantovano - rekao je on.

Predsednik je rekao da za nekoliko dana penzioneri primaju povišicu od 5.5 odsto, a odmah posle toga stiže jednokratna isplata od 20.000 dinara.

- Siromašnim penzionerima, ljudima sa manjim penzijama, moramo dodatno da pomognemo. Moji roditelji imaju pristojne penzije, od kojih mogu mnogo lakše da žive u odnosu na neke druge ljude. Mislim na ljude nisu mnogo manje od njih radili. Druga je stvar to kakav nam je sistem bio u prošlosti - rekao je Vučić.

Najavio je pomoć za korisnike socijalne pomoći pre kraja godine, kako bi se pomoglo onima koji loše žive.

- Što se tiče plata u javnom sektoru, vi znate da je minimalac porastao. Ono što je bitno za sve ljude u javnom sektoru, stiže značajno povećanje plata, biće dvocifreno. Samo ćemo videti tačne brojke, i o tome ćemo obavestiti javnosti - rekao je predsednik.

Ponovio je da će izbori biti 17. decembra, i da će ih raspisati sledeće nedelje.

- Pre toga će predsednik Narodne skupštine raspisati lokalne izbore u 60 i nešto opština. A posle toga se raspisuju pokrajinski izbori. Datum ostaje 17. decembar. Vidim da su svi u niskom statu, da su krenule rasprave među političarima - zaključio je Vučić.

