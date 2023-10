BULATOVIĆ: Đilas je gospodar laži i nasilja, po njegovom nagovoru lagali da sam dobio 350.000€, a Andreja Vučića nikad nisam video

Samostalni narodni poslanik Dejan Bulatović poručio je lideru SSP Draganu Đilasu da "laž nikada nije pobedila istinu, pa neće ni sada“. Bulatović je reagovao na izlaganje Aleksandra Ćute Jovanovića, koji je u Skupštini izjavio da je "Bulatović dobio 350.000 evra". Narodni poslanik kategorički to negira.

„Nakon jučerašnje laži koju je u toku skupštinskog zasedanja plasirao Aleksandar Jovanović Ćuta, a po nagovoru Dragana Đilasa, da sam dobio 350.000 evra na ime svojih političkih stavova, apsolutni gospodar laži i nasilja, isti taj Dragan Đilas danas je, beskrupulozan i besprizoran kakav jeste, otišao korak dalje pa je na televiziji čiju uređivačku politiku apsolutno kontroliše, tako se priča, izjavio kako sam navedenih 350.000 evra dobio od Andreja Vučića, a onda kao osvedočena kukavica pobegao od odgovornosti za izgovorenu reč uz konstataciju „tako se priča“. Dragane Đilas, sa mnom ne možeš da manipulišeš. Ja nikada nisam bio niti ću biti tvoj poslušnik. Ja nisam Ćuta, ni Borko, ni Marinika. Dakle, uzalud ti trud, jer si mi samo dao podstrek da od sada govorim glasnije i više. Laž nikada nije pobedila istinu, pa neće ni sada“, navodi poslanik Dejan Bulatović.

„Istine radi, naglasiću da Andreja Vučića, brata predsednika Srbije Aleksandra Vučića nikada nisam upoznao, niti sam od njega bilo šta dobio a ponajmanje ogromnu svotu novca koja se pominje. Ali, svako polazi od sebe, pa zato i ne čudi to što je nasilnik i manipulator Dragan Đilas izneo laž da sam primio pare, a verujem da je to samo prva u nizu, jer je Đilas naučio da laži niže kao bisere. S obzirom da je on osvedočeni trgovac, veruje da su svi kao on. Lažima, nasiljem, proneverama i manipulacijama se ti služiš, to su tvoje valute, na koje ja nisam hteo da pristanem pa sam časno istupio iz mulja u koji si pretvorio stranku koju si na prevaru dobio od mene, budući da na svoje ime nisi bio u stanju da prikupiš potpise za osnivanje stranke. Tvoje političko vreme je isteklo, Dragane Đilas“, naglasio je Bulatović.

„Ni tužba koju je podneo protiv mene, a ni ove laži koje iznosi o meni, ne mogu da sakriju političku bespomoćnost Dragana Đilasa. Nivo sujete i manipulacije koje taj čovek ispoljava uveliko prevazilazi normu za svakodnevne političke obračune. Svakako, to što je slagao, na sudu će morati da objasni, a dodatno je upečatljiva činjenica da je 10 meseci ćutao na sve optužbe koje sam izneo o njemu i da nastavlja da ćuti o svemu tome. Toliko vremena je potrebno da se smisli laž o 350.000 evra koju plasiraju njegove sluge i posilni. No, duboko sam ubeđen da će ovaj okršaj jasno da razobliči Dragana Đilasa i kao nikada pre pokaže njegovo istinsko ružno lice, koje Srbija niti zaslužuje niti želi više da gleda. Do pobede“, zaključio je Bulatović.

