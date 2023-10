ALIŠA KERNS RADI NA SVOJU RUKU, VIDE JE KAO PROBLEM - A NE REŠENJE: Britanski analitičar o situaciji na Kosovu i ulozi Londona

Saradnik Centra za geopolitiku na Univerzitetu Kembridž Timoti Les smatra da je politika Ujedinjenog Kraljevstva prema tzv. Kosovu u skladu sa pozicijama SAD i EU, ali i da ne treba negirati da postoje i određene razlike, jer, ukazuje, "nije tajna da zvanični London ima razumevanja za Prištinu možda više nego neki drugi zapadni akteri".

Kao primere za određene razlike između Velike Britanije i ostalih država Kvinte kada je reč o tzv. Kosovu, Les navodi to što, kako kaže, zvanični London "izgleda da podržava policijske akcije na severu Kosova i insistira da Zajednica srpskih opština mora da bude u skladu sa kosovskim Ustavom i da ne bude nova Republika Srpska".

"Ove manje razlike u pristupu ne treba da se preuveličavaju. Ujedinjeno Kraljevstvo ima fundamentalno isti interes kao SAD i EU kada je reč o Kosovu, a to je da se spreči povratak nestabilnosti koja bi mogla da destabilizuje i BiH i širi region", navodi Les.

On kaže i da je zajednički interes Ujedinjenog Kraljevstva, SAD i EU da da se spreči veći uticaj Rusije.

"Ujedinjeno Kraljevstvo podržava napore EU i SAD da se postigne dogovor između Srbije i Kosova pre nego što sprovodi neku alternativnu politiku prema dve strane", smatra Les.

Komentarišući to što tokom prošlonedeljne posete izaslanika EU, SAD, Francuske, Nemačke i Italije Beogradu i Prištini, emisar britanske vlade za region Stjuart Pič, jedini od predstavnika Kvinte nije bio prisutan, ali je zato u Prištini tog dana bila poslanica Ališa Kerns, koja je u prethodnom periodu više puta podržavala Kurtijevu vladu i oštro osuđivala Beograd, pozivajući na uvođenje sankcija Srbiji, Les smatra da time "nije poslata bilo kakva specijalna poruka".

"Sigurno ne da debata o statusu Kosova treba da bude rešena u korist Kosova a ne kroz pregovore. Mislim da su ovde indikativne dve stvari. Prva je da posle Bregzita, Ujedinjeno Kraljevstvo ne prednjači u naporima da se reši kosovski spor, što je formalno u rukama EU i SAD. Ujedinjeno Kraljevstvo je sada fokusirano na osiguravanju bezbednosti na Kosovu kroz NATO. Drugo, Ališa Kerns je sama odlučila, jednostrano, da podrži Kosovo u njegovom sporenju sa Srbijom. To je ono što mogu da vidim iz reakcija britanske vlade na njene istupe, koja Kerns vidi više kao problem nego kao deo bilo kog rešenja", navodi Les.

Na pitanje kako vidi tvrdnje da je London među najčvršćim saveznicima Kosova, ali i samog Kurtija, Les kaže.

"Mislim da se to da je London snažan saveznik Kosova samo odnosi na dugogodišnju politiku prema Kosovu. To znači da podržava nezavisnost Kosova i ceni njegovu lojalnost i odnose prema pitanjima kao što su Rusija i Ukrajina. Kada je reč o Aljbinu Kurtiju, video sam da je predsednica Kosova Vjosa Osmani zahvalila Ališi Kerns na tome što je snažan saveznik i što podržava narod Kosova, što nije iznenađujuće. Nisam upoznat sa tim da bilo koji zvaničnik vlade daje Kurtiju eksplicitnu podršku i takođe to ne očekujem sve dok nastavlja da opstruira dijalog".

