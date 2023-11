"ON ODLIČNO ZNA KAKO SE TO KREĆE" Vučić o Vulinovoj ostavci na mesto direktora BIA: Postojali su PRITISCI otkako je imenovan

Predsednik SrbijeAleksandar Vučić prokomentarisao je u Dnevniku na TV Pink ostavku Aleksandra Vulina sa mesta direktora BIA.

- Za mene to nije jednostavno da komentarišem, Vulin mi je i drug. Razumem i njegovu reakciju, ali nije otišla njegova glava. Ono što je važno svakako su postojali pritisci od prvog dana kako je postavljen na tu dužnost, ali mi to nismo menjali. On odlično zna kako se to kreće i zna kakve bi posledice bile i kakve bi mogle da budu. Želim da mu se zahvalim na doprinosu koji je dao za očuvanje naše zemlje, da naša zemlja bude nezavisna i samostalna, što je jedan od postulata politike koju vodimo. Radujem se saradnji sa njim u budućnosti. Nije kraj zajedničkih uspeha.

Podsetimo, Aleksandar Vulin, direktor BIA, saopštio je danas da podnosi neopozivu ostavku na ovu funkciju.

Saopštenje koje je poslato medijima prenosimo u celosti: Predsednik Aleksandar Vučić i Srbija susreću se sa pretnjama i ucenama koje se mogu porediti samo sa austro-ugarskim ultimatumom iz 1914. godine. Od nas se traži da priznamo Кosovo, da napustimo Republiku Srpsku i da uvodeći sankcije Ruskoj Federaciji prestanemo biti suverena zemlja i nacija. Ukoliko bi pristali da to i učinimo sledeći zahtev bi bio proterivanje kineskih investicija, bezuslovna tehnološka i ekonomska zavisnost od Zapada, kao i nastavak političke i teritorijalne dezintegracije Srbije i prihvatanje zapadnih vrednosti u kojima nema mesta za tradicionalnu porodicu i naciju, a na kraju ni za socijalnu pravdu. SAD i EU traže moju glavu kao preduslov za neuvođenje sankcija Srbiji. Nisam uzrok ucena i pritisaka na Srbiju i Srpski svet, ali neću da dozvolim da budem povod za ucene i pritiske na Srbiju i Srpski svet. Zato podnosim neopozivu ostavku na mesto direktora BIA. Sankcije koje su uvedene meni jesu dokaz moje uporne borbe za jedinstvo Srba, ali uvođenje sankcija Srbiji, za šta bi se iskoristilo moje dalje rukovođenje BIA, bile bi dokaz moje sebičnosti. Prvi pokazatelj ispravnosti moje odluke biće licemerne izjave funkcionera SAD i EU u kojima će se zaklinjati da nisu ni hteli da nam uvedu kazne i sankcije. Moja ostavka neće promeniti politiku SAD i EU prema Srbiji, ali će usporiti nove zahteve i ucene. Sankcije Rusiji nisu dobili, srpsko priznanje Кosova nisu dobili, ali jednu srpsku glavu jesu. Odbijam da zbog bilo kog položaja postanem deo antiruske i antisrpske histerije, da prestanem da brinem o Republici Srpskoj i njenom opstanku i da prestanem da verujem u neminovnost ujedinjenja Srba i stvaranja Srpskog sveta, odbijam da odustanem od politike vojne neutralnosti i bratstva sa Rusijom i Кinom. Ovo je mala pobeda SAD i EU, ali i moja velika pobeda jer sam dokazao da su Srbija i srpski narod vredni svake žrtve. Mala je moja žrtva u odnosu na veličinu svetinja koje branim. Zahvaljujem se predsedniku Vučiću na prilici da branim Srbe i Srbiju i molim ga da ostane predsednik svih Srba, poslednji slobodni vođa u Evropi, na ponos svih Srba. Nadam se da ćemo i u ovim izborima zajedno voditi borbu za slobodnu Srbiju. Živela Srbija Živela Republika Srpska Živeo Srpski svet

Kurir.rs