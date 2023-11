"TO SU URADILI LJUDI SA LISTE SRBIJA PROTIV NASILJA" Vučić o hajci protiv njega: Oni su spremni da sruše svaku porodicu u Srbiji

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti i govori o opštoj harangi i hajci koja se vodi protiv njega od strane političke grupe "Srbija protiv nasilja" koju predvode Dragan Đilas, N1 i Danas, javno vređajući i članove njegove porodice.

Predsednik Vučić se osvrnuo i na ostavku Aleksandra Vulina na mesto direktora BIA, a govorio je i o cilju da Srbija postane jedina zemlja u Evropi u kojoj će se lečiti sve bolesti.

PONOSAN NA REZULTATE

Na pitanje da li se kaje što je ušao u politiku, predsednik kaže:

"Ne, ponosan sam. Najponosniji sam što sam predsednik Republike i što sam ostvario ovakve rezultate: vidite puteve, pruge, hotele, bolnice... Oni to neće moći da okreče".

"Od nas političara beže kao od kuge. Ali kad pomognete nekom detetu i obezbedite mu lečenje, nikada, posebno majkama nije teško da kažu Hvala. E tada vam krenu suze na oči. Tome ću da se posvetim, da probamo da svoj deci obezbedimo lekove i da lečimo sve bolesti. Možda ćemo biti jedina zemlja koja će da leči sve bolesti. Za to će nam biti potrebno još mnogo para, ali to treba da bude naš cilj".

"Pobedićemo ih sve zajedno"!

"Građanima želim srećne izbore".

"Tražiće ovi ponovo alibije zašto su izbore izgubili, pa neka se sete početka kampanje i svega onoga što su ponudili građanima. Mržnja prema majkama i porodicama nije kampanja koju ljudi u Srbiji žele da čuju. Plašim se da mnogo stida nemaju".

foto: Printscreen/Pink TV

UKUPAN NIVO INVESTICIJA VEĆ IZNOSI 3.792.000.000 EVRA

"Imam važnu vest. Nisu ljudi ovde da slušaju kako se osećam ja ili moji roditelji, već da im kažem, ukupan nivo investicija zaključno sa 31. oktobrom iznosi 3.792.000.000 evra, što je za 7 odsto više nego prošle godine, koja je bila rekordna", naveo je Vučić.

NE SMEM NI DA PREVEDEM ŠTA SU REKLI ZA MOJU MAJKU, MOGU DA ZAMISLIM KAKO SE OSEĆA

"Napravili su atmosferu u kojoj je sve dozvoljeno. Čekali su da počne predizborna kampanja da to emituju. Oni su tamo meni sudili. Oni su stvarno tamo meni sudili. Postavili su i stolicu, pa je valjda stolica trebalo da odgovara da li se stolica kaje, pošto nije bilo Aleksandra Vučića na optuženičkoj klupi".

"Najlakše je biti ubedljiv u osudi prazne stolice. I u boksu je lako udarati u džak, kad nema ko da odgovori. Ovde nema druge strane. To niti je demokratski niti je fer. Kažite da je cilj da nekoga satrete. Da mi sudite za vreme kada nikakve veze s politikom nisam imao. Pojma nemaju šta pričaju. Dobili su zadatak da ocrne Vučića, govorite i lažite šta treba, samo da presuda bude na smrt".

foto: Printscreen/Pink TV

Podseća da mu "sudi" drug Juke Prazine (sarajevski kriminalac i ratni zločinac) Senad Pećanin.

"Nemam deset sati da im odgovaram. Dvanaestu godinu slušam iste laži, govorili su da ću da priznam Kosovo čim prođu izbori, da ću da uvedem sankcije Rusiji... A onda oni traže sankcije Rusiji. Radio sam u interesu Srbije nanoseći čak i štetu partije koju sam tada vodio".

"Kad vidite ko su sagovornici u filmu, i da mi oni sude?!"

"U 20 sati je počelo emitovanje tog filma, a u isto vreme su pustili vest u kome se kaže brutalni, beskrupulozni i brutalni, a to nisu uradili mediji, već ljudi sa liste Srbija protiv nasilja. Da li su uradili u saradnji sa Šolakom, to ne znam".

Podsetimo, samozvani “profesionalni” list "Danas" u vlasništvu Dragana Šolaka, objavio je odvratan naslov - "Ko je Musliju, za kog Vučić tvrdi da nije njegov otac".

"Pozvao sam oca da vidim šta rade, a on mi je rekao da su legli, ali da su ih probudili da im jave. Zanimalo me je da li su povređeni. Zašto uništavate tuđe porodice?"

Upitan kako mu majka reaguje, kaže:

"Ona se najviše nervira. Ne smem ni da prevedem šta su sve rekli za moju majku. Ceo život verna i odana i suprugu i deci. Ne smem ni da zamislim kako se oseća. Oni su spremni da sruše svaku porodicu u Srbiji".

foto: Printscreen/Pink TV

NIJE MI JEDNOSTAVNO DA KOMENTARIŠEM VULINOVU OSTAVKU, OD PRVOG DANA SU POSTOJALI PRITISCI

Predsednik Vučić se osvrnuo i na ostavku Aleksandra Vulina na mesto direktora BIA.

"Danas je pola godina od stravične tragedije u školi Vladislav Ribnikar, dan kasnije u Duboni i Orašju, još jednom bih članovima porodica nastradalih izjavio saučešće", rekao je Vučić, pa nastavio:

"Za mene nije jednostavno da komentarišem, jer mi je Vulin i drug. Razumem njegovu reakciju. Nije otišla njegova glava. Svakako su postojali pristisci. Njemu je sada lakše nego meni. Obavezan sam na čuvanju tajni i ne mogu o tome da govorim. Zahvaljujem mu se za sve što je dao za bezbednost naše zemlje. Nije kraj života, a uveren sam ni kraj zajedničke saradnje".

Prokomentarisao je i izjavu Zorane Mihajlović, koja je upravo Vučića okrivila što Vulin ranije nije otišao.

"Jesam, kriv sam, kao što sam kriv i za nju. Vulin nije ničiji agent, pa ni ruski kao što je ona rekla. Da ne govorim ko sve jeste agent i ko je američki potrčko. Vulin je radio samo za Srbiju".

foto: Printscreen/Pink TV

Podsetimo, TV N1 emitovala je sinoć skandalozno sraman film u kom su najstrašnije napali predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Na prvi dan predizborne kampanje prikazan je "dokumentarac" pod naslovom: "Ja, Aleksandar. Državni gambit", u kome se Vučić optužuje za stvari sa kojima nema ama baš nikakve veze - i za sukob Vojislava Šešelja sa studentima s početka devedesetih, kada sadašnji predsednik nije bio u politici, i za ubistvo Slavka Ćuruvije, a ponovljene su i stare, mnogo puta demantovane laži o tome da se Vučić radovao kada je Đinđić ubijen, da je nosio snajper iznad Sarajeva, da je umešan u kriminal i da štiti 'mafijaše'.

Optužili su predsednika Vučića i za to što pobeđuje na izborima, jer je kao previše 'vlastoljubiv', a jako su mu zamerili i to što se izborne liste nazivaju po njegovom imenu (samo nisu objasnili kako to on tako najgori na svim izborima pobeđuje njih najbolje i najlepše!?!).

(Kurir.rs)