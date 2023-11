VUČIĆ O NAPADIMA NA NJEGOVU PORODICU: Ne smem ni da prevedem šta su rekli mojoj majci, ovakve uvrede do sada nisu viđene

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prokomentarisao je večeras u Nacionalnom dnevniku na TV Pink napade na njegovu majku Angelinu Vučić.

Predsednik ističe da ovako nešto nije viđeno na našoj političkoj sceni.

- Da vam neko pravi dvosatne filmove, da vam neko vređa majku od 79. godina o kojoj niko nikada ništa loše nije mogao da kaže i kojoj ni danas niko ništa ne može loše da kaže, da urušavate i uništavate tuđe porodice... Zašto to radite? Da li je neko uradio to nekome od vas? Ne znamo kako su imena njihovih roditelja i dece. Oni su spremni da sruše svaku porodicu u Srbiji, sve što je tradicionalno i važno za građane Srbije i da nas vrate u vreme kada su pljačkali i uništavali našu zemlju - kazao je on.

Upitan kako mu majka reaguje, kaže da se ona najviše nervira.

- Ona se najviše nervira. Ne smem ni da prevedem šta su sve rekli za moju majku. Ceo život verna i odana i suprugu i deci. Ne smem ni da zamislim kako se oseća.

Podsetimo, u nezapamćenoj hajci na predsednika Aleksandra Vučića, koja je uveliko počela, a koja prevazilazi okvire političke borbe, najbrutalnije su napadnuti članovi njegove porodice, a počinioci - mediji bliski lideru Stranke slobode i pravde Draganu Đilasu, vode se bolesnom mržnjom prema Aleksandru Vučiću.

Naime, poslednji napad u nizu usledio je od strane samozvanog “profesionalnog” lista "Danas" u vlasništvu Dragana Šolaka, koji je na svojoj strani objavio odvratan naslov - "Ko je Musliju, za kog Vučić tvrdi da nije njegov otac".

„Albanac u Beogradu“: Ko je Fahri Musliu, za koga Vučić govori da mu nije otac? https://t.co/w0XUEP3DgM — Danas (@OnlineDanas) November 2, 2023

Ovako dvosmislenim i prizemnim naslovom, a u trenutku snažnog emotivnog naboja koji građani Srbije osećaju zbog dešavanja na Kosovu, ozbiljno je dovedena u pitanje bezbednost i predsednika Srbije i svih članova njegove porodice.

Predsednik Vučić objavio je danas i snimak na kojem se obraća građanima Srbije, dok pored njega sedi njegov otac, Anđelko Vučić.

- Kada sam raspisivao izbore, zamolio sam i zatražio od svih političkih aktera da učestvuju u fer utakmici. Da se nadmeću svojim programima, planovima, ciljevima za budućnost Srbije. Nažalost, kampanja je krenula brutalnim uvredama, napadima, onakvim kakve nismo videli mnogo godina, usudio bih se da kažem decenijama, i to ne samo na našim prostorima. Na to ćemo odgovarati rezultatima najboljeg rada. Odgovaraćemo boljitkom građana Srbije - rekao je predsednik Vučić i dodao:

- Oni političari koji su preko svojih medija sinoć pokušali da napadnu porodicu Vučić, nisu napali samo našu porodicu, nisu napali moju majku, suprugu moga oca, moga oca, mene, oni su napali svaku srpsku porodicu, svaku porodicu u Srbiji. Oni žele uništenje naših porodica, naše zemlje, baš onako kako su uništavali od 2000. do 2012. godine. Napisali su da sam demantovao da je izvesni gospodin Fahri Musliju moj otac, želeći da kažu da u stvari on to jeste. Ja sam ponosan na svog oca i mnogo toga sam od njega naučio, na svoju majku, i znam koliko je poštena, časna i odana bila i njemu i porodici i državi. Moj otac je Anđelko, ja ga volim beskrajno. Sačuvaćemo sve porodice u Srbiji, sačuvaćemo Srbiju od vas neodgovornih, od vas progonitelja, od vas koji biste da srušite sve što je ova zemlja napravila - poručio je jasno predsednik Vučić.

Taman kad čovek pomisli da samozvani “profesionalni” mediji Dragana Šolaka ne mogu da padnu niže, oni nekako uspeju da probiju moralno dno.

Očigledno nemoćni da ga politički poraze, posegli su za najnižim oblikom borbe - monstruozno su napali cak i Vučićevu majku Angelinu!

Pod pretpostavkom da su se vodili time da će na ovakav način da povrede Aleksandra Vučića, pred celom javnošću lažima su pokušali da dovedu u pitanje moral postene žene, majke i bake koja ima 79 godina.

Šta na ovo reci, osim: Sram vas bilo!

Ovakvom progonu se mora stati na put i Srbija mora jasno da kaže “ne” ovakvom vidu prljave kampanje.

Kurir.rs

