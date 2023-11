UŽIVO VUČIĆ SE OBRAĆA GRAĐANIMA: Za Hrvatskom smo zaostajali 30 godina, sada ih stižemo za 4 godine – STVARI SE MNOGO BRŽE MENJAJU

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostuje danas na "Tanjug TV", gde govori o situaciji na KiM, geopolitičkoj situaciji i predstojećim izborima.

Vučić kaže da nije ni razmišljao o činjenici da ove godine obeležava 30 godina na političkoj sceni Srbije.

- Razna vremena su prošla, da ne kukam, tada nije bilo moguće da se pojavite uvek na televiziji. Tada je bio žestok sukob na političkoj sceni. Vaša agencija je uvek bila pristojna, nije služila za uvrede na račun drugih - rekao je on.

Predsednik kaže da on mora da razmisli pre svakog pojavljivanja na televiziji i izjašnjavanja, bez obzira da li "gore mreže".

- Ne mogu na svačiju reč, bilo čiju, da odgovaram. Sada kada su bile uvrede na račun porodice tražili su da izađem... Polako ljudi, smirite se. I dalje brzo mislim i reagujem, ali nemam pravo na to - kaže Vučić.

Sebi dajem za pravo da ne budem saglasan sa konstatacijama, i da odgovorim na njih, istakao je predsednik.

- Zašto nisam odmah reagovao na napade na porodicu. Znate i sami da stižu poruke, traže reakciju, kažu "gore mreže". Strpite se ljudi, moja porodica je u pitanju, što žurite. Rekli su mi za oca to, pa da sam ubica, da sam ubio Cvijana i Ivanovića... I svaki put su lagali - ističe on.

Vučić ističe da ne veruje u kosmičku pravdu, ali da postoje stvari za koje pravoslavci kažu da ih "Bog podesi".

- Za mene je uvek zapeta, kako mi Srbi kažemo. To za zarez je zanimljivo. Bio je veliki sastanak o tome u Beogradu, i tada je napravljen veliki dogovor da Srbi i Hrvati zajedno koriste reč zarez, pošto smo mi koristili zapetu, a da Hrvati koriste tačka umesto točka. Hrvati naravno to nikada nisu koristili, a mi smo jedva dočekali zarez. Ja sam uvek koristio zapetu - kaže predsednik.

On dodaje da se nije pripremao za ovaj razgovor, i da nije tražio nikakva naručena pitanja.

- Ljudi koji to misle žive u balonu sopstvenih laži, i veruju da je to tako. Recimo, Beograd na vodi, uzimam to kao primer zato što volim ovaj grad. Kada smo gradili Beograd na vodi, ne postoji čovek koji nije bio na demonstracijama protiv izgradnje. To su bile najbrojnije demonstracije u Beogradu - rekao je Vučić.

Predsednik je dodao da su se ljudi tada bunili protiv napretka i pripitomljavanja močvara.

foto: Printscreen

- Napravili smo jedan od najlepših gradova u gradu, koji podseća na Majami. Ima izuzetan sadržaj, kreiran život. I kada je završeno, više niko ne govori da će to da sruši, ali niko ne kaže ni izvinite. A neko je uložio ogromnu energiju i trud da bi to izgradio. Najnormalnije idu tamo da kupuju stanove i uživaju u restoranima - kaže on.

Odgovarajući na pitanje ko je njegov protivnik u kampanji, on ističe da vidi znak jednakosti između liste Srbija protiv nasilja i svih ostalih.

- Ja se ne borim protiv bilo koga, već da pomognem listi Srbija ne sme da stane. To radim otvoreno, transparentno, časno i pošteno, ne krijući se iza bilo koga, ne krijem se iza bilo koga. Isturio sam sebe zato što su ovo odsudni izbori, odlučujući. Strašno je važno kako će se završiti. Do 2027. godine neće biti drugih izbora, i mi svoju sudbinu određujemo 17. decembra. Ovo nije nikakav fatalistički pristup, već objektivno sagledavanje situacije - kaže predsednik.

Vučić ističe da određujemo da li će zemlja sigurno i stabilno rasti, a ne na osnovu ishitrenih političkih odluka.

- Kao što je to bilo do 2012. godine, kada smo imali 500.000 nezaposlenih. Dakle, kada to sve sagledate, uvek dajem jedan primer. Pogledajte kako žive naši prijatelji sa severa Afrike, iako imaju više nafte od Emirata. Pet puta više nafte. A pogledajte kako izgleda Abu Dabi, a kako izgleda jedna zemlja na severu Afrike - rekao je on.

Predsednik kaže da je uvek poenta u rukovodstvu i u viziji.

Vučić je istakao da je naš problem što smo u jednom periodu socijalizma imali velike snove, a onda smo brzo prestali da ih sanjamo.

- Brzo smo ušli u uravnilovku i preživljavanje. Mi smo ušli u ovo sa velikim snovima! Bilo je nemoguće uraditi put kroz Grdeličku klisuru. Tih 28 kilometara Bizmark nije izgradio, već mi. Mogli su i drugi, ali nisu sanjali snove tog tipa. Oni su hteli da povećaju platu za 2 dinara, da se dodvore nekome. Nisu gledali dugoročno. Ta vizija i ti snovi koje sanjate su od ključnog značaja - kaže predsednik.

On kaže da se gradi veliki broj saobraćajnica, koje će drastično povećati standard građana i privući investitore.

foto: Printscreen

- Mislili smo da zaostajemo za Hrvatskom 20 ili 30 godina. Stvari se mnogo brže menjaju. U kvalitetu života i primanjima zaostajemo za Hrvatskoj u različitim sferama između 4 i 6 godina. A zaostajali smo i do 35 godina. Za četiri godine ćemo imati prosečnu platu u Srbiji 1.400 evra! Danas sam u Leskovcu rekao da će biti veća od 1050 evra - saopštio je Vučić.

Predsednik kaže da se novac ulaže u radove da bi se obezbedio rast, i da je rast ključan za dobre prihode i kvalitet života.

- Sada smo imali prema fleš proceni 3.6 stopu rasta za treći kvartal. To je preliminarna procena, sa minimalnim greškama. Mi na osnovu toga pravimo sve projekcije. Ukupna vrednost svega što smo stvorili 2012. godine je 32 milijarde evra. To je sve što smo stvorili u zemlji, od krofni preko cipela do gvožđa. Danas, u decembru ove godine, naš BDP je 69 milijardi evra - istakao je on.

Ako ne postoji rast, država ne može da finansira velike projekte, i navodi da imamo problem sa privrednicima.

- Ne sa strancima, mi vodimo računa kako raste minimalna zarada. To neki mali mogu da se igraju sa time, ali posle plate visoku cenu. Mi radimo na ekonomski čistim parametrima, zato je MMF rekao da jedino Srbija odlično stoji. Mi nećemo na političkoj ravni da povećavamo prihode. To je nemoguće, mora biti zasnovano na ekonomskim parametrima - rekao je predsednik.

Kurir.rs