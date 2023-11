NE MOGU NI DA IZGOVORIM ŠTA SU SVE HTELI DA KAŽU ZA MOJU MAJKU: Predsednik Vučić o novim napadima na porodicu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prokomentarisao je najnovije napade na njegovu majku od strane pripadnika opozicije.

"Ja ne mogu ni da izgovorim šta su oni sve hteli da kažu za moju majku. Žena završila ekonosmki fakuletet sa visokim prosekom državni, bila na mnogim televizijama, bila u noći bombardovanja urednik, slučajno preživela raketrinje. Nikada nisam čuo ništa loše o njoj. Na kraju su morali to da urade. Andrej se pojavio na sednici mesnog odbora, njega ne interesuje javnost, i kažu je li to signal da se Vučić uplašio? To im je danas glavna vest", rekao je predsednik, aludirajući na ponašanje Đilasa, pa dodao:

"Sutra je na redu Danilo, ili neko drugi, ili da sam nekog ubio ranio ili ko zna šta uradio?"

Predsednik je, gostujući na televiziji Tanjug, dodao kako su on i njegov otac teški ljudi, da ne razmenjuju često emocije, teško puste suzu ili tako nešto.

"Mnogo se volimo i držimo zajedno. Ja ne plačem pred majkom, ja nju pozovem, kažem joj da pita mlađeg jer je to zanima više i kraj razgovora", zaključio je Vučić.

