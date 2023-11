MINISTARKA U POMORAVLJU: Slavica Đukić Dejanović: Jagodina mora da bude model i primer kako lokalna samouprava ulaže u škole!

Ministarka prosvete Srbije Slavica Đukić Dejanović boravila je danas u radnoj poseti Jagodini, tokom koje je posetila dve seoske i dve gradske škole. Ministarka je sa predsednikom Skupštine grada Jagodine Draganom Markovićem Palmom obišla osnovne škole u jagodinskim selima Starom Laništu i Vinorači, gradsku osnovnu školu “17. oktobar” i Internacionalnu školu “Crnjanski” u Jagodini.

- Moja današnja poseta Jagodini je radna i dogovorena je mnogo pre nego što su raspisani izbori. Oduševljena sam izgledom i sadržajima škola koje sam videla kako u selima, tako i u gradu Jagodini. U Srbiji je većina škola adaptirano i urađeno, a tamo gde nisu, Jagodina treba da bude model odnosa i ulaganja jedinice lokalne samouprave prema školama u Srbiji. Svako dete mora da ima istu šansu i svako dete ima pravo da raste zdravo. To jeste slučaj u Jagodini gde nema razlike između seoskih i gradskih škola. I jedne i druge imaju podjednake uslove za obrazovanje i kabinete za informatiku, hemiju, fiziku i sportske terene. Ja se zahvaljujem jagodinskoj lokalnoj samoupravi ne samo na finansijskim ulaganjima u škole, već i zbog duhovne podrške da škola bude oslonac za budućnost Srbije - rekla je Đukić Dejanović.

foto: Foto: Grad Jagodina

Gradonačelnik Jagodine Dragan Marković Palma rekao je da su sve u gradu i okolnim selima sređene još pre 15 godina.

- Poslednjih godina smo izgradili nekoliko potpuno novih škola. Danas smo obišli osnovnu školu u Starom Laništu koja je 100 posto adaptirana i ima sve što imaju gradske škole. To je zajednička investicija Vlade Srbije i naše lokalne samouprave. Nova osnovna škola u selu Vinorača 100 posto je izgrađena sredstvima jagodinske lokalne samouprave. Ulaganje u škole je ulaganje u budućnost i to nisu pogrešne investicije. Veoma je važno da država i lokalne samouprave rade zajednički kako ne bi bilo razlike između sela i grada, jer ako sela nemaju adekvatne škole, infrastrukturu, domove kulture, sportske terene i sve ostale onda decu idu u grad u škole i sela se prazne. U novosređenoj osnovnoj školi u Starom Laništu ove godine je upisano 10 đaka prvaka, što nije u poslednjih deset godina bio slučaj. To je rezultat ulaganja u škole i to je smisao života. U svim jagodinskim selima sve su ulice asfaltirane, gotovo 80 posto puteva do njiva smo nasipali kamenom, i nastavićemo dok sve puteve ne nasipamo, sve sela imaju domove kulture, domove penzionera, sportske terene, priključak za gas, a veća sela imaju i ambulante. Cilj je da porodice ostanu da žive na selu - kazao je Marković i zahvalio se koaliciji JS - SPS - SNS na jedinstvu u donošenju odluka.

Kurir.rs