OPOZICIJA NUDI SAMO UVREDE I NEISTINE Vučić: Pre kraja godine izlazimo s novim planom, DVOCIFRENO POVEĆANJE plata u javnom sektoru

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić večeras je bio gost "Vesti" na TV Prva, gde je govorio o svim najaktuelnijim temama.

O izbornoj kampanji i napadima na porodicu

- Ponosan sam na stranku čiji sam član, ali ovo je mnogo više od toga, narodni pokret koji želi da sačuva pristojnu i normalnu Srbiju. Oni nemaju šta da ponude, rekao je predsednik o delu opozicije.

- Oni samo gledaju kako uvrediti moju majku "suprug nije vaš suprug, sin nije vaš sin već od ne znam koga", onda su shvatili kad sam odveo sina na utakmicu, pa su rekli "ključ je u pobedi nad Vučićem upravo u Vukanu" - rekao je.

- Brutalne uvrede, neistine i ništa više od toga, to je sve što imaju da ponude. Kaže "živimo u zemlji nasilja i u zverinjaku" neko ko je osuđen zbog nasilja. Oni to objave u njihovim medijima. To govori o tome koliko se razlikujemo.

- Oni znaju da narod neće da glasa za njih i da će da izgube izbore. Oni to tačno znaju.

- Kažu "pa neko se odjavio sa moje adrese". Nije se odjavio. Sve što pričaju je laž. Neko će od njih da izvuče ono što mu je korisno, da oni mogu da katanče naše fabrike i budu bogatiji - rekao je Vučić.

- Nikad ne glasali za mene, sve najgore mislili, šta god da kažu čak i oni koji glasaju za njih ne veruju da će ono što kažu da se desi - rekao je.

Predsednik je dodao da sutra ide u Pariz na godišnju mirovnu konferenciju zbog 11. novembra Dana primirja u Prvom svetskom ratu.

- Imaću sa belgijskim premijerom sastanke, sa Makronom sasvim sigurno. Imaću još važnih sastanaka u Parizu.

O brutalnoj kampanji da će Srbiji biti uvedene sankcije

- Podsetio bih naše grašane da je pre 20 dana vođena brutalna kampanja kako nas čekaju sankcije i mere protiv Srbije. Imate ozbiljno i odgovorno rukovodstvo, neće se takvo nešto dogoditi, nema ni sankcija ni mera. Nema ni sankcija, ni mera. Oni će nastaviti s istom pričom, nakon jedne laži druga laž. Samo zato što je jedan portal neoprezno uz mene objavio fotografiju mog sina (6), čime ugrožavaju prava dece osim ako direktno nsiam saglasan sa tim, a nisam, čuvali smo svi privatnost u porodici da zaštitimo Vukana, ali šta da radite. Ljudi u Srbiji, za mene mnogo važnije, uskoro da očekuju mnogo dobrih vesti. Čekaju nas važni sastanci koji će doneti mnoge važne stvari za našu zemlju - naglasio je predsednik Srbije.

- Svi su pokupovali stanove u Beogradu na vodi, vidim da su vlasnici kafića njihovi finansijeri - rekao je.

- Ja sam ponosan na sve što smo zajedno uradili. Samo kažem ljudima, pogledajte 147 bolnica, kliničkih centara, ako to nije slika i prilika, ako to ne pokazuje ljudima ko je brinuo o običnom čoveku, onda ne znam šta pokazuje.

O razvoju zemalja u regionu

- Nemam ništa protiv toga. Ni ne treba da bežimo od svog komšiluka, od BiH, Albanje, Hrvatske, Crne Gore, ni od koga. Tu je budućnost mnogo više, nego u mnogim zemljama EU. Samo što ja gledam mnogo dalje, šta će biti za 20 i 30 godina. Ovaj deo Evrope koji nazivaju Zapadnim Balkanom će da bude moto razvoja. Ne treba da se sekiramo, samo treba da radimo, guramo napred, razmišljamo o našim penzionerma, povećanja penzija, prekosutra je poslednji dan kad će oni dobiti prvi deo povećanja od 5 odsto, pre kraja meseca krećemo sa 20.000 dinara poklonom za starije sugrađane. Mi smo bili "krivi" jer su plate krenule ubrzano da rastu, a ne mogu da rastu dvostruko brže od penzija, tako da će i oni biti zadovoljni - istakao je Vučić.

- Sve više investicija dolazi iz Azije, Kina, Koreja, Japan, i to su važne stvari. Uskoro izlazimo sa dodatnim planom, ne novim, ali dodatnim, šta je to što ide više i koliko od prvog januara u javnom sektoru. Onda možemo da kažemo šta će da ide tamo iza maja i juna, ali i o drugim platama i penzijama - rekao je.

Na početku, predsednik se dotakao izveštaja Evropske komisije i istakao da ima dobrih stvari i da misli da je važno da u 31 od 34 poglavlja se primećuje napredak.

- Ima dobrih stvari, mislim da je važno da se primećuje napredak, važno je zbog naše demokratije da se vidi pomak u medijskoj sferi. Prepreke i teškoće koje postoje najčešće se vezuju za Kosovo i Metohiju. Ne treba tu očekivati nikakve revolucionarne promene, Važno je da idemo napred na evropskom putu, ali i da sačuvamo naše državne i nacionalne interese. Važno je da se vidi pomak, ali za mene je važan ekonomski napredak - rekao je Vučić.

- Radostan sam zbog vesti o smanjivanju stope inflacije na 8,5 posto već za oktobar i treba da pokušamo da je spustimo na 7 do kraja godine. To su velike stvari - rekao je.

- Što se zime tiče, ako nam Bugari ne budu pravili problem, mislim da zime u Srbiji neće biti. Verujem da ćemo napraviti jedan dodatni plan koji građani mogu da očekuju. Mi ćemo već u narednih mesec i po dana, pre kraja godine, izaći sa novim planom za sledeću godinu, kada će ljudi znati kolika će povećanja biti u javnom sektoru, to će biti dvocifrene brojke, ali i oko minimalne zarade. Sa daljim rastom životnog standarda ćemo upoznati građane - istakao je.

