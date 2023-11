"OTVARANJE GROBOVA JE POTVRDA NJIHOVIH ZLOČINA" Odalović i Bjegović o postupcima Kurtija: Obustavio je potragu ZA NESTALIM LICIMA

Takozvani kosovski premijer, predsednica i predsednik parlamenta, Aljbin Kurti, Vjosa Osmani i Gljauk Konjufca pripremaju tužbu za genocid na Kosovu, potvrdila je takozvana ministarka pravde Aljbuljena Hadžiu.

Kurti je na sednici vlade poručio da Srbija treba da odgovara za zločine počinjene u ratu na Kosovu i Metohiji.

Veljko Odalović, predsednik komisije Vlade Srbije za nestala lica i Miroslav Bjegović, specijalni savetnik za odbranu i bezbednost potpredsednika Vlade i Ministarstva odbrane Srbije.

Odalović je započeo razgovor osvrnuvši se na prethodnik desetak godina koliko se u poslednje vreme zahuktava situacija na KiM.

- U Rambujeu kada je vođen dijalog, kada se razgovaralo Albanci su poveli jaku ekipu akademika, koji su, uslovno, bili jaki na javnoj sceni. Ali razgovor nije počeo dok Francuzi nisu doveli svoje. Da bismo razumeli ovo mi moramo da znamo šta je bilo. Kurti nema snage da pomene zločine koje su počinili oni nad Srbima, Romima i to u prisustvu onih koji su ih pravili takve! Oni su dozvolili dva pogroma! A da ne pričamo o hiljadama ubijenih Srba, Makedonaca, Bugara, Roma.... Zašto je zaustavio proces traženja nestalih lica? On je javno rekao da otvaranje grobova je potvrda njihovih zločina i on to neće. On je zarobio proces u Briselu i vrlo mi je čudno da se ta tema ne pominje! To su dokazi! - istakao je Odalović uz dopunu:

- Kada smo pronašli bunker u Đakovici iako je postojao izveštaj KFOR-a da se tu dogodio zločin, mi smo tamo našli sedmoro Srba, porodice, Petrovići i Šutaković, autopsija potvrđuje egzekucuju nad tri maloletna muška deteta i odrasle! Nisam čuo da su pomenuli taj jedan zločin, a da ne pominjemo sve ostale zločine! Kurti sve čini da blokiraju procese u Hagu...

"OVK jeste teroristička organizacija", složio se Bjegović.

- Mnogi je gledaju tako i čak i njihovu vojsku. Što se tiče samog genocida isuviše je govoriti da oni treba da formiraju institut, a Srbija treba i to sa pravom, zbog onoga što su oni uradili na teritoriji naše Južne pokrajine. I šta su uradili na svim delovima Kosova i Metohije, uključujući i pogrom koji se desio - rekao je Bjegović.

Takođe, on misli da je ovo sada još jedan ozbiljan bezbednosni problem.

- Sada svaki pripadnik srpske nacionalnosti može da bude osuđen. Ovo još jedan siguran pritisak na naše ljude da se mogu naći u njihovim zatvorima. To je negde i dalje poruka našem narodu da za njih nema života tamo. Gospođa Fon der Lajen trebalo je da reaguje na takve stvari - rekao je Bjegović.

Odalović je zaključio da Kurti neće formirati Zajednicu Srpskih Opština, nagalsivši da on ima podršku da radi šta hoće.

- Odnosi su nam sve gori. Da li shvatate šta radi? Okupirao je sever i ubacio u kancelarije duge cevi, on donosi sva rešenja, prostore, uspostavio je punktove na kojima je kontrola kao u Severnoj Irskoj i sve se to vidi. Lako je da to spreče ako hoće.

Kurir.rs