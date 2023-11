VLADIMIR LUČIĆ: Telekom Srbija na meti Kurtija i Junajted Grupe

Poručio bih gazdi Junajted Grupe, kada već ima dovoljno para da se širi po celom svetu i ako ga već toliko zanimaju Kosovo i Metohija, da otvori i tamo neku firmu, da zaposli pedesetak srpskih porodica i pomogne našem narodu, bolje bi mu to bilo nego što bez prestanka napada Telekom Srbija, a njegovi mediji svaku dezinformaciju i spinovanje protiv naše kompanije i svaku izjavu Kurtija stavljaju na naslovne strane - izjavio je generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić.

Mediji u vlasništvu Junajted Grupe ne prestaju sa serijom napada na Telekom, koristeći i neretko prosto izmišljajući svaku priliku da što više ocrne kompaniju koja je njihovoj gazdama direktni tržišni konkurent. Poslednji u nizu primera odnosi se na Kosovo i Metohiju, gde se Telekom i njegova ćerka-firma MTS d.o.o. nalaze pod neprestanim udarima administracije Aljbina Kurtija. MTS na KiM već desetak godina posluje u skladu sa Briselskim sporazumom, najveća je srpska kompanija u Pokrajini sa 250 zaposlenih i još više preko firmi sa kojima sarađuje, ima 30.000 domaćinstava kao korisnike i, kako naglašava Lučić, jedan je od važnijih faktora za opstanak Srba.

- Na Kosovu nismo imali većih problema do dolaska na vlast Kurtijeve administracije, koja je letos čak pokušala da nas zabrani, sa čime smo se uspešno izborili. Međutim, stalno imamo nove izazove i nove bitke, svake nedelje dogodi se neka nova provokacija, od upozorenja Prištine da treba da iz TV ponude isključimo nacionalne TV kanale iz Beograda do toga da su omogućili da dva albanska mobilna operatera prošire signal na srpske opštine na severu Kosova. Cilj neprestanih pritisaka iz Prištine je da nas nateraju da napravimo bilo kakvu administrativnu grešku, kako bi to iskoristili da nas zabrane - objasnio je Vladimir Lučić za TV Prva.

Najnovija Kurtijeva provokacija na račun srpskog Telekoma na KiM dogodila se ove nedelje, a u Beogradu je to za svoje poslovne interese pokušala da iskoristi Junajted Grupa, po običaju preko medijskih kuća u svom vlasništvu.

- Priča medija Junajted Grupe da Telekom i MTS pozivaju građane na KiM da preregistruju vozila je spinovanje, i ujedno nastavak njihove neprestane kampanje protiv nas. Administracija Aljbina Kurtija, odnosno njihovo “Ministarstvo unutrašnjih poslova”, poslalo je generičku poruku preko svih mobilnih operatera, koji su je prosledili dalje. Da smo blokirali tu poruku ili izmenili njen sadržaj, iz Prištine bi to iskoristili da nas zabrane. To im je, uostalom, bio i cilj. Propaganda da smo mi kao operater pozivali bilo koga je zlonamerna i predstavlja falsifikovanje istine - jasan je Vladimir Lučić.

Metodi delovanja Junajted Grupe i njenih medija postali su dramatično očigledni prilikom nedavnog usvajanja novih medijskih zakona, kada je protiv Telekoma Srbija vođena najbrutalnija svakodnevna kampanja. Na kraju se pokazalo, isto kao u slučaju Kosova, da se propaganda Junajted Grupe protiv tržišnog konkurenta zasniva na dezinformacijama i spinovanjima.

- Medijski zakoni i sve što se oko njih dešavalo u javnosti ogolili su činjenicu, o kojoj mi govorimo godinama, da su mediji Junajted Grupe isključivo u službi poslovnih interesa njihovih vlasnika. Pokazalo se da su zakoni dobri, da su u skladu sa evropskim standardima, što je potvrđeno i u izveštaju Evropske komisije. A u delu javnosti koji oni praktično kontrolišu, kao i nažalost od strane nekih političara u parlamentu, glavna i jedina tema bio je Telekom Srbija, iako su svi argumenti bili na našoj strani. Stvarali su sliku da je njihova propaganda ujedno stav EU, da bi se na kraju pokazalo da je sve što su govorili protiv Telekoma prosto laž, kao i da svi koji su radili u interesu našeg konkurenta nisu bili u pravu - naglasio je Vladimir Lučić.

Prvi čovek srpskog Telekoma je posebno istakao hrabrost i važnost radnika te kompanije na Kosovu i Metohiji.

- Zahvaljujem se radnicima MTS na KiM, oni su istinski srpski heroji, dele sudbinu svih Srba koji žive u Pokrajini, trude se da sve usluge funkcionišu besprekorno, ponosan sam što imamo takve radnike i takve ljude u našoj firmi. Pozivam ih da ih provokacije ne uznemiravaju. Mi ostajemo na Kosovu, dobićemo i licencu za širenje na celom KiM, bićemo još jači. Nije lako biti pod stalnim udarima, ali mislim da Telekom Srbija potcenjuju i u Prištini i mnogi u Beogradu, mi pobeđujemo - poručio je Vladimir Lučić.

Stižu dividende! Telekom Srbija će i ove godine isplatiti dividende, u visini 50 odsto prošlogodišnjeg profita. - Naši akcionari, a to su Republika Srbija i oko četiri miliona građana, u drugoj polovini decembra treba da očekuju dividende, u ukupnom iznosu od 6,7 milijardi dinara - najavio je Vladimir Lučić. Kako je istakao, Telekom je domaćinska kompanija koja je sve centralizovala u Srbiji, uključujući prihode i poreze iz poslovanja u šest zemalja gde ima firme. - Dosad smo u državni budžet Srbije na ime poreza i drugih dažbina uplatili preko 3 milijarde evra, dok smo po osnovu dividendi izdvojili ukupno preko milijardu evra. Na ovo treba dodati i 4 milijarde evra investicija, od čega je pola otišlo domaćoj privredi - naveo je Lučić. U isto vreme, Telekom nije budžetski korisnik i ne koristi sredstva iz državne kase, već posluje isključivo iz sopstvenih prihoda i na finansijskom tržištu.

Planovi: 5G mreža, međunarodna širenja, ekskluzivna partnerstva Razvojni planovi kompanije Telekom Srbija za narednu godinu u isto vreme su ambiciozni i realni. - Krećemo u razvoj 5G mreže, očekujemo licencu naredne godine i vrlo brzo ćemo za naše korisnike implementirati razne servise koji su na njoj zasnovani. Nastavljamo snažno širenje u inostranstvu, prema našoj dijaspori, ovog leta smo počeli sa radom u Nemačkoj, gde su prvi rezultati odlični, sada kreće Turska, za sledeću godinu planiramo Severnu Ameriku, a sve to donosi značajan rast prihoda, profita i tržišne vrednosti kompanije. Takođe, planiramo strateško partnerstvo sa nekim od najvećih svetskih digitalnih igrača iz SAD, kao što na polju mobilne telefonije imamo sa Vodafonom. Sve ovo su projekti kojima obezbeđujemo dugoročnu budućnost Telekoma Srbija - izjavio je Vladimir Lučić.

Ulaganja u startapove Koliko je Telekom Srbija posvećen domaćinskom poslovanju i brizi za dugoročnu budućnost pokazuje se i na primeru fonda za investiranje u inovativne digitalne startapove, koji je kompanija pokrenula prošle godine. - Zasad finansiramo devet startap firmi, biće ih još više. Startapovi obično posle 4-5 godina počnu da daju profit, a mi ćemo već ove godine zaraditi od jednog, i to čak tri puta više nego što smo uložili, što govori o ozbiljnosti, kvalitetu i stručnosti kojima pristupamo i tom poslu. Tu će nam strateški biti najvažniji projekti za implementaciju veštačke inteligencije. Povezali smo se sa većim brojem važnih američkih “venture capital” fondova, tako da startap koji krene sa nama ima obezbeđenu budućnost, kao što je ima naša kompanija - objasnio je generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić.

