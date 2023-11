"BOLJE NAS UBIJTE ODMAH OVDE"! Svedok na suđenju Tačiju ispričao kako ga je otela OVK i kako je pobegao

Svedok optužbe Dragan Ivanišević opisao je na haškom procesu Hašimu Tačiju, optuženom za zločine na Kosmetu i u Albaniji, kako ga je, u zimu 1999, otela OVK i kako je uspeo da pobegne. Ivanišević (61) posvedočio je da je, zajedno s njim, u rukama OVK bio i oteti policajac Veljko Marković, koji nije pobegao i koga potom niko nije video živog. Prema optužnici, Markovića i drugog policajca Veljka Đuričića, koje je otela 9. februara, OVK je u aprilu 1999. ubila u planinskom selu Klečka kod Lipljana, po naređenju člana Glavnog štaba OVK Fatmira Ljimaja. Ljimaj je naveden kao učesnik u udruženom zločinačkom poduhvatu u optužnici koja za ratne zločine, pored Tačija, tereti još Kadrija Veseljija, Redžepa Seljimija i Jakupa Krasnićija, takođe članove GŠ OVK.

Fatmir Ljimaj foto: AP/ILustracija

Svedok Ivanišević je izjavio da su ga pripadnici OVK oteli 9. februara 1999. uveče na putu Priština-Vučitrn dok se automobilom vraćao u svoje selo Donji Svračak kod Vučitrna. Ivaniševića su, kako je izjavio, zajedno s Markovićem, vojnici OVK, potom, prebacivali s lokacije na lokaciju, menjajući automobile. Marković, koji je tada imao 33 godine, ispričao je svedoku da su njega i Đuričića albanski paravojnici oteli u okolini Kosova Polja. "Dok je jedan vojnik OVK u autu držao automatsku pušku uperenu u nas, Marković je bio snužden, zabrinut, pognut, ponižen, uplašen...U jednom trenutku, rekao je: 'Bolje nas ubijte odmah ovde'. Ja sam se složio da bismo tako izbegli mučenje i da bi rodbina znala šta se desilo s nama", ispričao je Ivanišević. Po svedokovom iskazu, vojnici OVK prevozili su dvojicu otetih odvojeno i u gepecima njihovih automobila, a zatim su ih obojicu zatvorili u gepek Markovićeve bele "lade". "Marković je tražio da ga uhvatim za ruku i rekao 'ne boj se'... Pitao me jesam li policajac i kazao mi da on jeste, ali da će otmičarima reći da je železničar. Posle sam saznao da je bio policajac u pratnji vozova", povedočio je Ivanišević. Svedok, dugogodišnji automehaničar, izjavio je da je, dok se automobil kretao, uspeo da iznutra otvori vrata gepeka "lade". "Kad sam otvorio vrata, rekao sam Veljku: 'Da bežimo!', a on je rekao: 'Pucaće!'. Na to sam rekao: 'Nek' pucaju, ja ću da bežim!'". Pošto su se složili da "nije bio trenutak" za bekstvo dok se "lada" brže kretala, Ivanišević je, kako je rekao, usporenje na jednoj uzbrdici iskoristio da iskoči iz gepeka. "Iskočio sam i počeo da bežim, a iza sebe sam čuo kako Veljko kaže: 'Ne sad!'". Ivanišević je kazao da su otmičari odmah zaustavili automobil i zapucali za njim sa tridesetak metara, ali je da on uspeo da im pobegne u brda. Tokom te noći, kako je rekao, Ivanišević je, u šumi i po snegu, izbegavao pripadnike OVK koji su ga tražili, a kad se razdanilo, domogao se Vučitrna i prijavio policiji šta je preživeo. Posle Ivaniševića, tužioci su pred sudije izveli svog sledećeg svedoka čiji iskaz nije dostupan javnosti zbog zaštite njegovog identiteta. Suđenje četvorici vođa OVK biće nastavljeno iduće nedelje.

Kadri Veselji foto: AP/Peter Dejong

U 10 tačaka, Tači, Veselji, Seljimi i Krasnići optuženi su za: progon na političkoj i etničkoj osnovi, zatvaranje, nezakonito hapšenje i pritvaranje, druge nehumane postupke, okrutno postupanje, prisilni nestanak, mučenje (dve tačke) i ubistva (dve tačke). Optužnica Tačija (54), Veseljija (55), Seljimija (52) i Krasnićija (72) tereti za zlodela počinjena u 42 nelegalna pritvora OVK na Kosovu i u Albaniji nad približno 407 pritvorenika, od kojih je najmanje 98 ubijeno, od marta 1998. do septembra 1999. Pre početka suđenja, tužioci su imenovali 75 ubijenih, od kojih je 51 osoba srpske nacionalnosti; 23 žrtve su Albanci, a jedna je Rom. Krivična dela iz optužnice kvalifikovana su, u šest tačaka, kao zločini protiv čovečnosti, a u četiri tačke kao ratni zločini. Za te zločine, po optužnici, Tači i saoptuženi snose i individualnu i komandnu odgovornost.

Hašim Tači foto: EPA

Prema optužnici, Tači, Veselji, Seljimi i Krasnići bili učesnici u udruženom zločinačkom poduhvatu. Cilj tog zločinačkog poduhvata bilo je preuzimanje kontrole nad celim Kosovom nasiljem nad svima koje je OVK smatrala protivnicima - Srbima, Romima i Albancima proglašenim za "izdajnike", "špijune" i "kolaborante" sa srpskim vlastima. Kao saučesnici u zločinačkom udruženju, u optužnici su navedeni i oficiri OVK: Azem Sulja, Ljah Brahimaj, Fatmir Ljimaj, Sujelman Seljimi, Rustem Mustafa, Šukri Buja, Ljatif Gaši i Sabit Geci. Optuženi su, u vreme obuhvaćeno optužnicom, bili članovi Glavnog štaba OVK: Tači kao politički komesar, kasnije i zapovednik, Veselji kao šef obaveštajne službe, Seljimi kao glavni operativac, a Krasnići kao zamenik komandanta i portarol. U privremenoj prištinskoj vladi, proglašenoj u martu 1999, Tači je bio premijer, Veselji minista za obaveštajne poslove, Seljimi ministar unutrašnjih poslova, a Krasnići portarol. Svi optuženi, koji su uhapšeni na Kosmetu 4. i 5. novembra 2020., u prvom pojavljivanju pred sudom, od 9. do 11. novembra te godine, izjavili su da nisu krivi za zločine iz optužnice. Tači i saoptuženi su od hapšenja u sudskom pritvoru u Sheveningenu, a sud je više puta odbio njihov zahtev da budu privremeno oslobođeni.

(Kurir.rs/Beta)