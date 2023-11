KRAĐA! BAJATOVIĆ PREPRODAVAO GAS IZ SKLADIŠTA BANATSKI DVOR: Utvrđeno da su nestale velike količine!

Funkcioner SPS i direktor JP "Srbijagas" Dušan Bajatović, inače apsolutni rekorder po primanjima - sa pet plata od čak oko 35.000 evra mesečno, a kome su Rusi navodno, u sklopu tamošnje istrage u vezi s korupcijom u državnim organima, otkrili tajni račun u Singapuru na kom je deponovano čak 120 miliona evra, o čemu je Kurir pisao, sumnjičen je, takođe od Rusa, za još jednu tešku zloupotrebu, pa čak i potencijalni šverc gasa, saznaje Kurir.

Prema nezvaničnim informacijama, ruska strana je u januaru prošle godine navodno ustanovila da su velike količine gasa nestale iz podzemnog skladišta u Banatskom Dvoru, pri čemu ne isključuje mogućnost da su bile preprodavane!

Promena odnosa

Naš dobro obavešteni izvor tvrdi da je Bajatović u vezi s tim otkrićem odbacio mogućnost zloupotrebe, uz tvrdnju da bi zbog transporta gasa tranzitnim gasovodima to podrazumevalo zaveru na međunarodnom planu, uz učešće velikog broja osoba, što smatra nemogućim.

- Međutim, uprkos njegovim pravdanjima, baš zbog toga što su Rusi otkrili došlo je do promene u srpsko-ruskoj saradnji u energetskoj sferi, kao i u nastupu najvišeg menadžmenta "Gasproma" prema Bajatoviću - kaže naš sagovornik.

Inače, Bajatović, koji već 15 godina rukovodi "Srbijagasom", svesno i očigledno iz debelog interesa gurao je to javno preduzeće u ambis, sklapajući štetne ugovore i povlačeći potpuno pogubne poteze, što pokazuju informacije do kojih smo došli.

Bajatović bez komentara Brani se ćutanjem Dušan Bajatović do zaključenja broja nije odgovorio na pitanja Kurira. On je ostao nem na otkrića o tajnom računom u Singapuru, na kom je pronađeno čak 120 miliona evra, kao i na sumnje Rusa o nestanku velikih količina gasa iz skladišta Banatski Dvor.

Samo jedan od sumnjivih i spornih njegovih poteza je finansiranje izgradnje gasovoda od Aleksandrovca do Tutina, preko Brusa, Kopaonika, Raške i Novog Pazara, kreditnim aranžmanom od 20 miliona evra, koji je "Srbijagas", po osnovu državnih garancija, krajem 2015. sklopio s jednom bankom. Prema podacima do kojih smo došli, troškovi obrade tog kredita iznosili su 1,5 odsto ukupne vrednosti, što je čak 300.000 evra, a realno bi trebalo da iznose 0,2 odsto, što bi iznosilo 40.000 evra. Time je ovo javno preduzeće oštećeno za čak 260.000 evra! Inače, uprkos obezbeđenom finansiranju, i to ovako štetnom za građane, realizacija tog projekta duže vreme nije ni započeta, a očekuje se da gasovod Aleksandrovac-Tutin bude završen sredinom 2024. godine.

Šišanje "Srbijagasa"

I to nije sve! Još jedan Bajatovićev poslovni aranžman je, prema podacima do kojih smo došli, najblaže rečeno upitan. Naime, "Srbijagas" je po osnovu nenaplaćenih potraživanja svojevremeno preuzeo vlasnički udeo i upravljanje u fabrici crepa "Toza Marković" iz Kikinde. Vrednost potraživanja "Srbijagasa" prema toj fabrici, čija je vrednost bila procenjena na 15,3 miliona evra, iznosila je oko 20 miliona evra, pa je u sklopu ovog Bajatovićevog štetnog poslovnog aranžmana znatan deo dugovanja fabrike zapravo bio otpisan. JP "Srbijagas" je time bio ošišan za bezmalo pet miliona evra!

Uzimajući u obzir samo neke od muljačina direktora JP "Srbijagas" Dušana Bajatovića, i ne treba da čudi sumnja da na tajnim računima u inostranstvu ima silne milione, o čemu je Kurir pisao.

Da podsetimo, do ovog šokantnog otkrića Rusi su došli 2012. godine, u sklopu istrage u vezi s korupcijom u tamošnjim državnim strukturama. Došlo se do podataka da se na tajnim računima u britanskoj banci HSBC u Singapuru nalaze novčana sredstva stečena nelegalnim aktivnostima u oblasti trgovine gasom i naftnim derivatima, koja se, osim za Alekseja Milera, predsednika UO "Gasproma", i Aleksandra Medvedeva, zamenika predsednika UO te ruske firme, vezuju i za Bajatovića. Prema saznanjima do kojih se došlo, na računu koji se dovodi u vezu s Bajatovićem navodno su bila deponovana novčana sredstva od 120 miliona evra.

