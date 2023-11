PREMIJERKA O NAPADIMA NA VUČIĆA I NJEGOVU PORODICU: Za njih su svi zveri i zverinjak, to je njihova kampanja!

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić večeras je poručila da se osvedočeni nasilnici predstavljaju kao borci protiv nasilja.

Premijerka je istakla da je ono, što je njoj odvuklo pažnju u njihovom proglasu, je to, što su optužili sve građane Srbije, nazivajući ih zverima.

- Do juče smo bili samo sendvičari, a sada su samo dalje produžili. Danas sam pričala sa ljudima u Kaluđerici i Leštanu, i onda su naši ljudi dodavali da smo i krezubi, neuki, neobrazovani. Sada, kako to ide u kampanjama, ta njihova elita, pristojna Srbija... Za nih su svi zveri, i zverinjak. Kampanja je počela tako što su se napadi na Vučića i njegovu porodicu proširili i dostigli razmere koje u nijednoj zemlji nikada nisu viđeni. Došli su do toga da najmučnije vređaju majku predsednika - rekla je Brnabić gostujući na TV Pink.

foto: Printscreen/PINK

- Moja majka je bila na mitingu u Pirotu, da bi pružila podršku majki predsednika Srbije, a onda i celoj porodici - napomenula je Brnabić.

(Kurir.rs)