PREMIJERKA BRNABIĆ: Kurti ne želi ZSO, a mnogi iz inostranstva mu daju podršku

Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti i dalje ne želi da formira Zajednicu srpskih opština, u čemu mu, kaže, mnogi iz inostranstva daju podršku.

"Zajednica srpskih opština je dogovorena 2013, pa 2015. godine. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić vodi ozbiljnu diplomatsku borbu na najbolji mogući način", rekla je Brnabić za TV Pink.

Premijerka je istakla i da je sastanak predsenika Srbije i Francuske, Vučića i Emanuela Makrona "sjajna stvar".

"Vučić nikada nije ugrozio nacionalne interese Srbije, on se samo pametno, mudro i taktično bori za zemlju. Opozicija moli za sankcije, i sada traže drugu laž, da će on posle izbora priznati nezavisnost Kosova, a to pričaju već 10 godina. Imamo 29 zemalja koje su povukle priznanje, i borimo se i dalje", rekla je Brnabić.

Fenomenalna je i vest što će Makron doći u posetu Srbiji, napomenula je premijerka, podsećajući da je upravo francuski predsednik najavio da će, ukoliko Kurti ne promeni politiku, promeniti stav po pitanju vizne liberalizacije.

(Kurir.rs/TV Pink)