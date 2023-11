OBMANJUJE ZAPAD: Kurti optužuje Srbiju za podsticanje sukoba na KiM, a on gomila paravojne organizacije i stalno izaziva tenzije!

Premijer Kosova Aljbin Kurti, govoreći pred članovima socijaldemokratske organizacije u Evropi, poručio je da "na Kosovu postoje snage koje imaju za cilj da izazovu sukobe i oružane ratove". Sagovornici Kurira ocenjuju da je u pitanju potpuno licemerje premijera tzv. Kosova, imajući u vidu da isključivo Priština konstantno izaziva sukobe i maltretira srpski narod na KiM.

Naime, pominjući sukob u Banjskoj 24. septembra, Kurti je rekao da postoje snage koje imaju za cilj da izazovu sukobe i oružane ratove kako bi podrivali autoritet i redefinisali granice i nametnuli nova pravila reda.

foto: screenshot Video Plus

- Kao što znate, razvio se još jedan akt agresije. Desilo se to 24. septembra na Kosovu, kada je moju zemlju, u severnom delu, napala dobro naoružana grupa terorista. Jedan policajac je poginuo, a dvojica su povređena. Zahvaljujući uzornom profesionalizmu specijalnih jedinica naše policije, Kosovo je uspelo da pobedi, odgovarajući na ovaj napad proporcionalno i izbegavajući nekontrolisanu eskalaciju, što je bio cilj paravojne kriminalne grupe koju kontroliše Beograd - rekao je Kurti.

A da je situacija upravo suprotna, za Kurir je ocenio nekadašnji direktor KBC Kosovska Mitrovica Milan Ivanović.

foto: Beta Saša Đorđević

- Kurti besramno laže kao i uvek. Nema ovde nikakvih paramilitarnih snaga Srba. Upravo je Kurti taj koji pojačava svoje snage, najavio je još 600 pripadnika KBS i 500 policajaca, a svako ko samo prođe kroz teritoriju Kosova videće da su svi oni koncentrisani u najvećem delu severnog Kosova. Njega ne interesuje nikakva bezbednost i kriminal koji se valja na jugu koji je u prištinskoj režiji, on samo pokušava da nad ovim ubogim narodom izazove dalje provokacije, što se radi uveliko planski i sistematski. Treba i napomenuti da ne da nema potrebe za koncentracijom njegovih paramilitarnih snaga, već da one nisu ni dozvoljene Rezolucijom 1244. No, Kurti uporno sve krši i radi sve kako bi izazvao neke incidente da bi ostao na vlasti jer ni po čemu drugom ne može, jedino nasiljem nad Srbima. On je fanatik koji samo seje mržnju prema Srbima i pokušava da izvrši etničko čišćenje nad njima - istakao je Ivanović za Kurir.

I Snežana Paunović, član skupštinskog Odbora za KiM, za Kurir kaže da je ovo retka situacija kada se slaže sa Kurtijem.

foto: Zorana Jevtić

- Istina je, na Kosmetu postoje snage koje imaju za cilj da izazovu sukobe i etnički očiste južnu srpsku pokrajinu. Njihova aktivnost traje dve i po decenije. Započeli su svoj plan u uniformama terorističke OVK, a sada deluju kao policijski pripadnici tzv Kosova. Smenjivali su se komandanti i trenutno sa pozicije čelnika terorista Kurti članovima socijaldemokratske organizacije prepričava svoj zadatak. Naravno, pokušava da destruktivnu ulogu prebaci na kosmetske Srbe. Činjenica je ipak da je Kurti, terorista u skupom odelu kupljenom od novca zarađenog trgovinom srpskim organima. To nije licemerje, to je bolest, kada ste skloni lažima pa još verujete u njih onda vam treba lekarska pomoć. Propustili smo šansu da ga lečimo dok je bio u zatvoru, sada za njega nema nade - kazala je ona.

I. Ž.