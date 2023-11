U Holivudu je pre nekoliko dana zavšen štrajk glumaca, a odmah u Beogradu je počelo snimanje američkog fima "Žetva" koji govori o trgovini organima i stradanju Srba na Kosovu i Metohiji, saznaje Kurir.

Reditelj i scenarista Pol Kampf napisao je ovu potresnu priču inspirisan romanom Veselina Dželetovića, "Srpsko srce Johanovo", čiji junak je Nemac kome je presađeno srce srpske žrtve u Žutoj kući i koji posle transplantacije počinje da sanja nepoznate predele i ljude. On potom odlazi na Kosovo i Metohiju u potrazi za odgovorima.

Veselin Dželetović, novinar i književnik, uključio se u jutarnji program Kurir televizije gde je govorio o važnosti ovog filma.

- Ovo je naš film i mi radimo koprodukciju sa američkim prijateljima. Krenuli smo sa snimanjem filma i bio sam oduševljen koliko je to profesionalno. Nadam se da će ovo biti jedno veliko delo koje će upoznati svet sa stradanjem Srba na KiM-u - rekao je Dželetović i dodao:

08:42 JEDNA DRŽAVA JE VEĆ POVUKLA PRIZNANJE TZV. KOSOVA! Dželatović: Nakon premijere filma o ŽUTOJ KUĆI očekujem JOŠ OTPRIZNAVANJA

- Ja sam želeo da imam totalnu kontrolu nad filmom da se to ne bi otelo u nekom pravcu. Dakle, ja imam autorizaciju celog scenarija. Prisustvujem snimanjima kako bih se uverio da će te scene biti i u filmu. Za sada nemam nikakve sumnje da će biti dobar projekat. Tokom jeseni očekujemo premijeru filma.

Potom se osvrnuo i na to kome bi ovakav film mogao da bude trn u oku.

- Svima kojima smeta istina, ovaj film će biti trn u oku. Iz Prištine će biti reakcija jer oni ne mogu da se suoče sa ovim, ali veoma dobro znaju da se to dole dešavalo. Jedna država je povukla priznanje Kosova i Metohije zahvaljujući mom romanu. A ja se nadam da će nakon snimanja filma mnoge države to uraditi.

foto: Kurir televizija

- Ta nakazna tvorevina, tzv. država Kosovo, koju pokušavaju svetu da prikažu kao demokratsku, multikulturalnu i etičnu. Ona je nastala na krvi onih najnedužnijih Srba u doba mira. To je nešto što svet treba da vidi. Ja uporno govorim o tome da kolika je odgovornost Tačija, Haradinaja i ostalih zlikovaca. Tolika je odgovornost međunarodne zajednice koja je to dozvolila. Pred njihovim očima su se desila ta kidnapovanja i za to moraju da odgovaraju kad tad. Nadam se da će ovaj film ubrzati taj proces i da će se mnogi širom sveta zapitati ko je to dozvolio.

Vladimir Kokanović, predsednik Saveza Srba Slovenije, gostovao je u jutarnjem programu gde je otkrio koliko je važan ovaj film za Srbiju.

foto: Kurir televizija

- Čitav ovaj proces nam vraća nadu da ćemo imati priliku da svetu pružimo jednu istinu. Od strateške je važnosti da se svetu ispriča ova istina. Zašto je toliko važan ovaj film? Svi su nam govorili o važnostima filma. Sve je veći broj ljudi koji gleda film i zapravo se poistovećuju sa filmom. Zato je važan Holivud i zato je veća težina jer se tamo snima film. Takođe, brojne svetske sile, između ostalog i SAD, zavladale su svetom zahvaljujući propagandi filma. Samo što su oni govorili u filmu ono što žele i hoće, mi ovde govorimo o jednom stravičnom stradanju Srba na prostoru KiM-a i što se može dokazati.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

04:28 Dželetović, žuta kuća: SRBE UBIJAJU DVA PUTA!