KONAČNO SU JEDINSTVENI U NAJVAŽNIJEM PITANJU: Lista "Srbija protiv nasilja složna - "U Srebrenici je počinjen genocid"

Takozvana proevropska opozicija, sastavljena od najrazličitijih partija i pokreta, konačno se ujedinila oko jedne stvari i to one koja je po Srbiju najbolnija. Opozicionari okupljeni na listi "Srbija protiv nasilja" iskoristila je najdelikatniju temu koja decenijama muči Srbiju da se na njoj slože. Za sve njih je Srebrenica genocid i to je jedino pitanje oko kog imaju jedinstven stav.

02:27 Lista Srbija protiv nasilja optuzuje nasu zemlju za genocid u Srebrenici

Tako je prvi na ovoj listi Radomir Lazović (Zeleno levi front) opširno obrazlagao zašto Srebrenica mora biti proglešena za genocid.

- Ako je doneta rezolucija, kategorizacija koja se koristi u Međunarodnom sudu pravde koji kaže da je bio genocid, pa šta sad mi hoćemo? Hoćemo li ponovo da otvaramo to - izjavljivao je Lazović.

Lider Stranke slobode i pravde Dragan Đilas ponavljao je naučene rečenice - da to piše u deklaraciji i da "mi nemamo više potrebu o tome da pričamo".

Slične stavove i argumentaciju imaju i potpredsednica SSP Marinika Tepić:

- Da se suočimo sa zločinima i genocidom koji je počinjen u naše ime, ne treba se toga stideti.

O Srebrenici kao genocidu je govorila i Biljana Đorđević, još jedna na listi "Srbija protiv nasilja", lider Ekološkog ustanka Aleksandar Jovanović Ćuta, lider Zajedno Nebojša Zelenović, predsednik Demokratske stranke Zoran Lutovac, Dobrica Veselinović...

Kurir.rs